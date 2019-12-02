Kolesterolü düzenleyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte bael meyvesinin mucizevi faydaları...

Besinlerin sağlığımız üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Bu besinlerden en önemlisi ahşap elma olarak da bilinen bael meyvesi. Hindistan'a özgü bir tür olan bu besinin sağlığımıza ciddi etkileri var. Hindular için kutsal olduğu düşünülmektedir. Sağlık faydaları ise oldukça fazladır. Başlıca faydalarından bazıları; astım ve soğuk algınlığı gibi durumlarda bael meyvesi yağının oldukça şifa veren bir yağ olarak kullanılabilir olması, olgunlaşmamış olan bael meyve özü sayesinde vitiligo ve hemoroid sorunlarına çözüm olması ve son olarak kolesterolü kontrol etmesi sayılabilir. İşte o bael meyvesinin mucizevi faydaları...