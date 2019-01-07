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sendromdan korunmanın yolları!

Giriş Tarihi: 07.01.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 12:38
Metabolik sendromdan korunmanın yolları!

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre 30 yaş ve üzerindeki 9.2 milyon kişide sendrom mevcuttur ve koroner kalp hastalığı geçirenlerin yüzde 53'ü aynı zamanda metabolik sendrom hastasıdır. Ülkemizde metabolik sendrom görülme sıklığı erkeklerde yüzde 28, kadınlarda ise yüzde 40 gibi oldukça yüksek değerlerdedir. Metabolik sendromlu kişilerde kalp damar hastalıkları çok sık görülür ve ölüm riski artar. Kan şeker düzeyi diyabet sınırında değilse bile ileride bu hastalığın gelişme riski çok fazladır. Gerekli toplum sağlığı önlemleri alınmadığı takdirde metabolik sendromun, yakın gelecekte ölüm nedenleri içinde birinci sıraya oturacağı tahmin edilmektedir.

Metabolik sendromdan korunmanın yolları!

BESLENMEDE DOĞRU YAĞ TERCİH EDİN

Genetik eğilimi olan kişiler sendrom gelişimine daha fazla yatkındır. Eğer kişinin ailesinde kilo fazlalığı, tansiyon yüksekliği, kan yağlarında dengesizlik gibi sorunlar var ve buna çevresel faktörler de eklenmişse metabolik sendrom gelişimi kaçınılmazdır. Metabolik sendromda beslenme tedavisinin amacı; insülin direncini düzeltmek ve insülin direncine bağlı bozuklukları önlemektir. Total yağ kalorinin yüzde 25-35 oranında tutulmalı, bunun da büyük kısmı zeytinyağı, fındık yağı ve kanola yağı olmalıdır. Soya, ayçiçeği ve mısırözü yağı daha az oranda tüketilmelidir. Omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenmeli, yani deniz ürünleri, fındık, ceviz, badem, keten tohumu yağı tercihen tüketilmelidir.

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Metabolik sendromdan korunmanın yolları!

KARBONHİDRATA MUTLAKA YER VERİN

Karbonhidrat tüketimi toplam kalorinin yüzde 45-55'i olmalı ve daha çok tam tahıllar, meyve ve sebzeler, kuru baklagiller, tahıllı ve yulaf içeren kahvaltılıklar tercih edilmelidir. Kalorinin kalan kısmı proteinden alınmalıdır ve tercihen derisiz tavuk veya hindi, yağsız et ve yağsız veya düşük yağlı süt ürünleri daha sağlıklı seçeneklerdir.

Metabolik sendromdan korunmanın yolları!

DÜZENLİ EGZERSİZ KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Düzenli egzersiz; insülin direncini düzelterek glukoz, lipid ve kan basıncı kontrolünü sağlar ve kalp-damar fonksiyonlarını düzeltir. sendromda uygulanması gereken egzersiz modelleri yaşa, cinsiyete, vücut ağırlığına ve hastalıklara göre olmalıdır. Metabolik sendromlu bireylerde ağırlıklı olarak aerobik egzersizler tercih edilir. Aerobik egzersiz örnekleri arasında; hızlı tempolu yürüyüş, düşük tempolu koşu, bisiklete binme, ip atlama, merdiven inip çıkma, yüzme sayılabilir. Egzersizin süresi günde en az 20 dakika, en fazla bir saat olmalıdır.

Metabolik sendromdan korunmanın yolları!

ŞEKER HASTALIĞI GELİŞME RİSKİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR

sendrom tedavisi için öncelikle endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Metabolik sendromun hem tedavisinde hem de önlenmesinde en etkili yaklaşım yaşam biçimi değişikliğidir. Yaşam tarzı değişikliği ise sağlıklı beslenme ve spor yapmayı kapsar. Yoğun yaşam biçimi değişikliği yapılır ve sürekli uygulanırsa, şeker hastalığı gelişme riski yüzde 50 azaltılmış olur.

Metabolik sendromdan korunmanın yolları!

METABOLİK SENDROMA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER:

Her gün düzenli olarak ortalama 1 saat egzersiz yapın

Kilonuzu koruyun

Düzenli olarak tansiyon, kolesterol ve kan şekerinizi ölçtürün

Sigarayı bırakın

Alkolü sınırlandırın

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