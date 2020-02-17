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Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

Koronavirüsü (Coronavirus/COVID-19/Wuhan virüsü) salgını durdurulamıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada koronavirüsü salgınından etkilenen kişi sayısının her geçen gün arttığı ve 'dakilerle birlikte virüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayılarının 1771 olduğu açıklandı. Onaylanmış vakaların sayısı ise 70 bini geçti. Çin'den sonra endişe ve korkunun adresi oldu. Japonya'da belirlenen yeni vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle tarihte meydana gelmiş diğer salgınlar da merak ediliyor ve araştırılıyor. Dünya üzerinde ne salgınları yaşandı, kaç insan salgınlardan dolayı öldü? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 15:48
Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

Yeni tip koronavirüsü (COVID-19) can almaya devam ediyor! 'in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra hızla Çin, ve gibi ülkelerde yayılan corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün hatta her geçen saat artıyor. Son dakika bilgisine virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre son 24 saatte ölü sayısı 105'i buldu. İlk kez 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan virüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor, Fransa'da gerçekleşen ölüm ise bunun en büyük göstergesi.

Corona virüsüyle birlikte insanlık tarihinde yaşanmış olan en ölümcül salgınlar da araştırılmaya başlandı. İşte yaşanan salgınlar...

Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

JUSTİNYEN VEBA SALGINI

541-542 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, ama özellikle başkenti Konstantinopolis'i, Sasani İmparatorluğu, Akdeniz etrafında bulunan liman şehirlerini etkileyen bu salgın tarihteki en büyük veba salgınlarından biri olarak gösteriliyor. İlk salgında yaklaşık 25 milyon sonra gelen 200 yıl boyunca tekrarlarında 50 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Toplamda 100 milyon yaklaşan sayıda kişinin bu salgın sonrası öldüğü düşünülüyor.

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Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

KARA VEBA

Kara Ölüm ya da olarak bilinen bu salgın 1346-1350 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açtı.

Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

Asya'nın güney batısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaştı. Salgına Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı tahmin ediliyor. Salgın sebepli can kaybının 50 milyon olduğu düşünülüyor.

Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

HIV / AIDS

'in ilk kez 1960 yılında ortaya çıktığının bilinmesine rağmen bu dönem "sessiz dönem" olarak adlandırılıyor.

Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

1970'li yıllarda yayılımı tıp dünyasının dikkatini çekmeye başladı ve maymunlarda görülen SIV (Simian Bağışıklık Eksikliği Virüsü)'nün virüsüne çok benzediği görüldü. Ancak uzun yıllar boyunca 'nın uzak bölgelerinde sınırlı kaldı. Daha sonra virüs bütün dünyaya yayıldı.

Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

Dünya üzerinde 36,9 milyon kişinin ile birlikte yaşadığı belirtiliyor. 2017 yılında, HIV ilişkili sebeplerden 940 bin ölüm ve 1,8 milyon yeni HIV enfeksiyonu vakası tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği rakamlara göre şu ana kadar HIV/AIDS nedenli ölüm sayısı 32 milyondan fazla.

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