Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

Koronavirüsü (Coronavirus/COVID-19/Wuhan virüsü) salgını durdurulamıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada koronavirüsü salgınından etkilenen kişi sayısının her geçen gün arttığı ve Hong Kong'dakilerle birlikte virüs nedeniyle yaşamlarını yitirenlerin sayılarının 1771 olduğu açıklandı. Onaylanmış vakaların sayısı ise 70 bini geçti. Çin'den sonra endişe ve korkunun adresi Japonya oldu. Japonya'da belirlenen yeni koronavirüs vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle tarihte meydana gelmiş diğer salgınlar da merak ediliyor ve araştırılıyor. Dünya üzerinde ne salgınları yaşandı, kaç insan salgınlardan dolayı öldü? İşte tüm detaylar...