Milyonlarca insan hayatını kaybetti! İşte en ölümcül salgınlar

Yeni tip koronavirüsü (COVID-19) can almaya devam ediyor! Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra hızla Çin, Japonya ve Hong Kong gibi ülkelerde yayılan corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün hatta her geçen saat artıyor. Son dakika bilgisine virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre son 24 saatte ölü sayısı 105'i buldu. İlk kez 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan virüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor, Fransa'da gerçekleşen ölüm ise bunun en büyük göstergesi.

Corona virüsüyle birlikte insanlık tarihinde yaşanmış olan en ölümcül salgınlar da araştırılmaya başlandı. İşte yaşanan salgınlar...