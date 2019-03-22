Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!
Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!
47 yaşında dört çocuk annesi olan Donna Corden için hayat bir anda kabusa döndü. Evinizin herhangi bir alanında düşseniz başınıza en fazla ne gelebilir? Kırık, çıkık, yaralanma... Peki talihsiz kadının başına ne geldi? Donna Corden mutfağında düştü ve et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi... İşte ölümden dönen talihsiz annenin yaşadıkları...
Giriş Tarihi: 22.03.2019
14:28
Güncelleme Tarihi: 29.05.2019
10:32