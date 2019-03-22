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Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

47 yaşında dört çocuk annesi olan için hayat bir anda kabusa döndü. Evinizin herhangi bir alanında düşseniz başınıza en fazla ne gelebilir? Kırık, çıkık, yaralanma... Peki talihsiz kadının başına ne geldi? Donna Corden mutfağında düştü ve hayatını kabusa çevirdi... İşte ölümden dönen talihsiz annenin yaşadıkları...

Giriş Tarihi: 22.03.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 10:32
Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

Yüzünün sol kısmını yüzünden kaybeden , ameliyatla yeni görüntüsüne kavuştu ve yaşadıklarını anlattı.

Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

47 yaşında dört çocuk annesi olan 'in hayatı, et yiyen bakterisebebiyle kabusa döndü.

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Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

Geçtiğimiz yıl ocak ayında mutfakta yere düşen ve alın kemiği kırılan Donna, önemli bir şeyi olmadığını düşündü.

Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

Fakat Donna'nın kızı annesini hastaneye götürdü.

Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

Donna'nın bedeni morarmaya ve böbrekleri çalışmamaya başladı.

Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

Doktorlar, Donna'nın oldukça nadir görülen ve son derece agresif olan bir bakteri türü kaptığını söyledi.

Mutfakta düştü hayatı kabusa döndü... Dikkat! Sizinde başınıza gelebilir!

Bakteri Donna'nın yüzünü yemeye başladı.

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