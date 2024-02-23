Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...

TAVUK:

Tavuk pişirilmeden önce yıkanmalı mı? sorusu uzmanlar tarafından da sağlık kuruluşları tarafından da 'Yıkanmamalıdır' şeklinde yanıtlanmaktadır. Buna rağmen tartışmalar devam etse de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi de tavuğun yıkanmaması gerektiğini belirtiyor.