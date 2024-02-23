Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:22
Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...
Besinlerin birçoğunu pişirmeden ve tüketmeden önce uzun uzun yıkıyoruz. Bu alışkanlığımızla gıdaları bakterilerden arındırdığımızı düşünüyoruz ancak bazı besinlerin adeta mikrop yuvasına dönüşmesine neden oluyoruz. Uzmanlar, pişirilmeden veya tüketilmeden önce yıkanmaması gereken besinleri sıraladı. İşte yıkandığında bakteri yuvasına dönen o besinler...