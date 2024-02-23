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Haberler Galeri Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:22

Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...

Besinlerin birçoğunu pişirmeden ve tüketmeden önce uzun uzun yıkıyoruz. Bu alışkanlığımızla gıdaları bakterilerden arındırdığımızı düşünüyoruz ancak bazı besinlerin adeta mikrop yuvasına dönüşmesine neden oluyoruz. Uzmanlar, pişirilmeden veya tüketilmeden önce yıkanmaması gereken besinleri sıraladı. İşte yıkandığında bakteri yuvasına dönen o besinler...

Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...

MANTARLAR:

Mantarlar yıkanmaması gereken besin grubundadır. Mantarların pişirilmeden önce nazikçe dış kabuğunun soyulması gerekir.

Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...

Mantarlar yıkandığında dokusu değişebilir ve yüzeyindeki nem bakterilerle birlikte mantarların içine geçebilir.

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Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...

BALIK:

Balıklar, pişirilmeden önce genellikle ayıklanır ve sonrasında bol suda yıkanır. Balıkların ayıklandıktan sonra pişirilmesi daha uyundur.

Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...

Balıkların yıkanması yüzeyindeki omega-3 ile dolu yağların da suyla birlikte kaybolmasına neden olabilir. Balığın lezzetinin ve besin değerinin korunması için yıkanmaması daha doğrudur.

Pişirmeden önce yıkayanlar yandı! Bir damla su bile değdirmeyin mikroplar içine işliyor...

TAVUK:

Tavuk pişirilmeden önce yıkanmalı mı? sorusu uzmanlar tarafından da sağlık kuruluşları tarafından da 'Yıkanmamalıdır' şeklinde yanıtlanmaktadır. Buna rağmen tartışmalar devam etse de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi de tavuğun yıkanmaması gerektiğini belirtiyor.

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