Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

Mesane kanserinin dünya genelinde kanserler arasında 11. sırada yer alırken, erkeklerde risk daha fazla. Mesane tümörlerinin erkeklerde görülen kanserler arasında 7. sırada olduğunu vurgulayan Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu "Bu da her yıl, her 100 bin kişide yaklaşık 9 erkek ve 2,3 kadın hastaya karşılık geliyor.