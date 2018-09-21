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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...

Giriş Tarihi: 21.09.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 10:01
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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...
Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

Güncel rakamlara göre prostat kanseri gelişmiş ülkelerde de en sık görülen kanser türüyken, Türkiye'de ise prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü.

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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...
Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

Mesane kanserinin dünya genelinde kanserler arasında 11. sırada yer alırken, de risk daha fazla. Mesane tümörlerinin erkeklerde görülen kanserler arasında 7. sırada olduğunu vurgulayan Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu "Bu da her yıl, her 100 bin kişide yaklaşık 9 erkek ve 2,3 kadın hastaya karşılık geliyor.

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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...
Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

Prostat kanseri, ürotelyal tümörler, böbrek kanseri, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, üretra ve penis kanserleri, retroperitoneal tümörler ve üriner sistemdeki organlara başka organlardan sıçrayan tümörler üroonkoloji biliminin çalışma alanı içinde yer alıyor" dedi.

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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...
Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

DOMATES, MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ ARTMALI

Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisinin olmamakla birlikte; diyetle alınan hayvansal yağların azaltılmasının, yağ tercihinin zeytinyağı yönünde kullanılmasının, domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gün düzenli yürüyüş/ağır olmayan sporların prostat kanseri riskinin azalmasında olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.

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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...
Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

ERKEKLERİN BAŞ DÜŞMANI!

1. Sigara/Tütün

Özellikle mesane ve böbrek kanseri gelişimiyle doğrudan ilişkilidir.

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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...
Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

2. Kimyasallar

Boya, petrol, deri, metal gibi sektörlerdeki endüstriyel kimyasallarla karşı karşıya kalmak, mesane kanseri için risk faktörleri arasındadır.

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domateste mucize var! için büyük nimetmiş...
Pişmiş domateste mucize var! Erkekler için büyük nimetmiş...

3. Obezite

Böbrek tümörleri için önemli bir risk faktörüdür.

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