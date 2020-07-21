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Haberler Galeri Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

Sağlığımızı tehdit eden gıdalara dikkat!

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi miktarı az olan besinleri tüketmektir. Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:18
Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi miktarı az olan besinleri tüketmektir.

Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden nelerdir? İşte yüksek miktarda içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

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Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

VÜCUTTA YÜKSEK MİKTARDA TOKSİN BULUNMASININ SONUÇLARI

Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku bozuklukları ve besinlerin vücut tarafından kolay emilememesi. İşte ...

Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

ET

Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle bakımından zengindir.

Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

Bu maddelerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, lösemi veya mide tümörü hastalıklarının riskini artırırlar.

Sağlığımızı tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren gıdalara dikkat!

TON BALIĞI

Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir.

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