Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...

Sarımsak turşusu ayrıca hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antifungal özellikler de içerir. Ek olarak yüksek tansiyonu ve düşük kolesterol seviyelerini tedavi ettiği de bilinmektedir. İşte sarımsak turşusunun tüm faydaları…