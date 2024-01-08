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Haberler Galeri Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:27

Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...

Enfeksiyon, mikroorganizmaların vücuda girmesi ve çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık durumudur. Bakteri, virüs, mantar veya parazit gibi mikroorganizmalar neden olabilir. Bağışıklık sistemi genellikle bu mikroplara karşı savunma mekanizmaları geliştirir, ancak zayıfladığında enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Ancak belirli gıdaları tüketerek enfeksiyondan kendinizi korumak mümkündür.

Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...

Sarımsak, temel besin maddelerinin mükemmel bir kaynağıdır ve sağlık açısından çok sayıda avantaj sunar. Allisin, C vitamini ve demir içerir.

Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...

Sarımsak turşusu ayrıca hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antifungal özellikler de içerir. Ek olarak yüksek tansiyonu ve düşük kolesterol seviyelerini tedavi ettiği de bilinmektedir. İşte sarımsak turşusunun tüm faydaları…

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Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMAYI ÖNLER

Sarımsak, laboratuvarda kanser önleyici etkileri olduğu kanıtlanmış çeşitli bileşikler içerir. Bu tür bir bileşik olan allisin, sarımsak ezildiğinde veya dilimlendiğinde salınır ve çalışmalarda kanser riskinin azalmasıyla ilişkilendirilir.

Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...

Son araştırmalar, haftada iki kez sarımsak yemenin akciğer kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı. Bu araştırma, akciğer kanseri olan 1.424 kişinin ve 4.543 sağlıklı kontrolün beslenmelerini karşılaştırdı.

Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...

ENFEKSİYONU AZALTIR

Sarımsak etkili bir doğal antienflamatuardır. Çalışmalar, sarımsakta bulunan bileşiğin diyalil sülfitin (DAS) iltihaplanmayı önlediğini ve artrit ağrısını hafiflettiğini göstermiştir.

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