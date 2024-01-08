Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:27
Şifa bulmak isteyen turşusunu kuruyor! Düzenli tüketildiğinde vücutta enfeksiyon bırakmıyor...
Enfeksiyon, mikroorganizmaların vücuda girmesi ve çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık durumudur. Bakteri, virüs, mantar veya parazit gibi mikroorganizmalar neden olabilir. Bağışıklık sistemi genellikle bu mikroplara karşı savunma mekanizmaları geliştirir, ancak zayıfladığında enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Ancak belirli gıdaları tüketerek enfeksiyondan kendinizi korumak mümkündür.