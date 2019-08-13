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  • Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

her mevsim bolca tükettiğimiz arasında başı çekiyor. Maydanozu özellikle salatalarımıza, çorbalarımıza, et yemeklerine ekleyerek tüketiriz. Çiğ tüketilen maydanozun faydası ise kat kat artıyor. Maydanozu kullanmadan önce ayıklayıp sapını atıyorsanız bu haberden sonra asla atmayacaksınız. en az yaprakları kadar bir besindir. Peki nelerdir? Maydanoz sapının nelerdir? Maydanoz suyu hangi hastalıklara iyi gelir? , maydanozun çok düşük kalorili bir olduğunu ifade ederek, "Kemik sağlığınız için maydanoz tüketin" dedi.İşte süper besin maydanoz hakkında bilmeniz gereken her şey ve maydanoz sapının faydaları...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 16:14
Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

her mevsim bolca tükettiğimiz arasında başı çekiyor. Maydanozu özellikle salatalarımıza, çorbalarımıza, et yemeklerine ekleyerek tüketiriz. Çiğ tüketilen maydanozun faydası ise kat kat artıyor. Maydanozu kullanmadan önce ayıklayıp sapını atıyorsanız bu haberden sonra asla atmayacaksınız. en az yaprakları kadar bir besindir. Peki nelerdir? Maydanoz sapının nelerdir? Maydanoz suyu hangi hastalıklara iyi gelir? , maydanozun çok düşük kalorili bir olduğunu ifade ederek, "Kemik sağlığınız için maydanoz tüketin" dedi.İşte süper besin maydanoz hakkında bilmeniz gereken her şey ve maydanoz sapının faydaları...

Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Maydanozun yağsız oluşu ve çok düşük sodyum içermesi ile kalp dostu, kolesterol ve kan basıncının kontrol altında olduğu diyetlerde kullanımının uygun olduğunu belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi:

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Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı: Yüksek K vitamini içeriği ile vücutta kan pıhtılaşmasını düzenler ve güçlü kemiklerin devamlılığında rol oynar. 2 yemek kaşığı maydanozda 125 mikrogram K vitamini vardır, erkekler en az günlük 120 mikrogram ve kadınlarda en az 90 mikrogram K vitamini almalıdır. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak yemek günlük alınması gereken A vitamini, C vitamini, folik asit, kalsiyum, demir ve potasyumu karşılamaya yardımcı olacaktır. Düşük K vitamini alımı yüksek kemik kırıklıkları ile ilişkilidir. K vitamini kalsiyum emilimini arttırıp, idrarla kalsiyum atımını azaltır. Bu sayede kemik sağlığını iyileştirir.

Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Mesane/böbrek/üriner sistem problemlerini azaltır: Maydanozdaki myristicin ve apiole adlı 2 iyileştirici bileşik idrar akışını arttırmaya ve idrar yolları enfeksiyonlarını oluşturan bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve vücutta toksinleri zararsız hale getirir. Diüretik etkisi ile böbrek taşı ve çeşitli idrar yolu sorunlarını önlemeye yardımcıdır.

Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

İyi bir görüş sağlar: lutein ve zeaksantin olmak üzere 2 çeşit karotenoid içerir. Bu iki antioksidan ışığın zararlı dalga boylarından gözün retina kısmını korur, bu sayede hem katarakt başlangıcını azaltmaya yardımcı olur hem de makula dejenerasyonu ( sarı nokta) oluşum riskini azaltır.

Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Kanser riskini azaltır: yemek meme, sindirim sistemi, deri ve prostat gibi kanserlerin oluşum riskini azaltır. Maydanoz yüksek seviyede klorofil ve bir flavonoid olan apigenini içerir. Apigenin anti kanser özellikte olmasının yanı sıra anti inflamatuar ( iltihap karşıtı) ve antioksidandır.

Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcıdır: içerdiği esansiyel yağ ile aşırı uyarılmış bağışıklık yanıtını baskılar. Alerjilere, oto immün (MS, Behçet hastalığı, çölyak, romatoid artirit..) ve kronik inflamatuar bozukluklara karşı savaşır.

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