Süper besin diyoruz sapını ayıklıyoruz... Şifacı besin maydanozun sapının faydalarına inanamayacaksınız!

Maydanoz her mevsim bolca tükettiğimiz besinler arasında başı çekiyor. Maydanozu özellikle salatalarımıza, çorbalarımıza, et yemeklerine ekleyerek tüketiriz. Çiğ tüketilen süper besin maydanozun faydası ise kat kat artıyor. Maydanozu kullanmadan önce ayıklayıp sapını atıyorsanız bu haberden sonra asla atmayacaksınız. Maydanoz sapı en az yaprakları kadar faydalı bir besindir. Peki maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz sapının faydaları nelerdir? Maydanoz suyu hangi hastalıklara iyi gelir? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, maydanozun çok düşük kalorili bir besin olduğunu ifade ederek, "Kemik sağlığınız için maydanoz tüketin" dedi.İşte süper besin maydanoz hakkında bilmeniz gereken her şey ve maydanoz sapının faydaları...