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  • Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

Fazla tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Giriş Tarihi: 08.01.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 15:14
Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

Fazla tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

ŞEFTALİ

Şeftalinin içinde kaç var?

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Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp oranında etki ediyor.

Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

ANANAS

Ananasın içinde kaç var?

Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

Ananas 2.5

Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

ÜZÜM

Üzümün içinde kaç var?

Süt mısırın tadına doyum olmuyor ama... Bu etkisine inanamayacaksınız!

Üzüm 5 küp

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