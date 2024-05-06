Giriş Tarihi: 06.05.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
10:10
Taste Atlas dünyanın en iyi "yoğurtlu" yemeklerini seçti! Listenin "ilk sırasına" bu Türk lezzeti oturdu: "Dünya bayılıyor..."
Türk mutfağının dünyanın en iyileri arasında olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bazı Türk lezzetleri, farklı kategorilerde özellikle en üst sıralara yerleşiyor. Taste Atlas'ın yaptığı "dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde özellikle ilk sıraya yerleşen lezzetin peşinde ise tüm dünya koşuyor! İşte o liste...