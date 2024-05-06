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Giriş Tarihi: 06.05.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 10:10

Taste Atlas dünyanın en iyi "yoğurtlu" yemeklerini seçti! Listenin "ilk sırasına" bu Türk lezzeti oturdu: "Dünya bayılıyor..."

Türk mutfağının dünyanın en iyileri arasında olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bazı Türk lezzetleri, farklı kategorilerde özellikle en üst sıralara yerleşiyor. Taste Atlas'ın yaptığı "dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde özellikle ilk sıraya yerleşen lezzetin peşinde ise tüm dünya koşuyor! İşte o liste...

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu: Dünya bayılıyor...

1. ÇÖKERTME KEBABI

"Dünyanın en iyisi" seçilen çökertme kebabı, Bodrum yöresine özgü geleneksel bir kebap çeşidi.

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu: Dünya bayılıyor...

Bu tarif, çok ince dilimlenerek kızarmış patates, domates sosu ve yoğurtla servis edilen marine edilmiş dana eti dilimlerinden oluşuyor.

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Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu: Dünya bayılıyor...

Marinesi genellikle süt, zeytinyağı, kimyon, tuz ve kırmızı biberle yapılırken, yemeğin yanında servis edilen yoğurt sosu sarımsak ve tuzla zenginleştiriliyor.

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu: Dünya bayılıyor...

Kızartılmış olan etler, kızarmış patateslerin ve yoğurt sosunun üzerine konuluyor. Etin üzerine domates sosu gezdiriliyor ve bazı tariflerde çökertme kebabı, kekik dallarıyla veya birkaç sotelenmiş biber ve domatesle de süslenmiş şekilde servis edilebiliyor.

Taste Atlas dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini seçti! Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu: Dünya bayılıyor...

2. TANDOORİ / HİNDİSTAN

En popüler Hint yemeklerinden biri olan tandoori, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Odun veya kömürle çalışan silindirik, üstü açık bir kil fırını olan tandırda yanan ateşte pişirilen bu yemek, aslında tanıdık olduğumuz bir lezzet.

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