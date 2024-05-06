Taste Atlas dünyanın en iyi "yoğurtlu" yemeklerini seçti! Listenin "ilk sırasına" bu Türk lezzeti oturdu: "Dünya bayılıyor..."

2. TANDOORİ / HİNDİSTAN

En popüler Hint yemeklerinden biri olan tandoori, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Odun veya kömürle çalışan silindirik, üstü açık bir kil fırını olan tandırda yanan ateşte pişirilen bu yemek, aslında tanıdık olduğumuz bir lezzet.