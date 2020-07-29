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Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir baharattır, yemeklere tat katmanın dışında insan sağlığına sayısız olumlu etkisi vardır. Hindistan safranı olarak ta bilinen Zerdeçal, (Curcumin) besin değerleri bakımından oldukça zengindir; potasyum, demir, manganez mineralleri, ve B6 vitamini içerir. Çok eski çağlardan beri şifa kaynağı olarak görülen zerdeçal günümüzde yemeklerde ve gıda endüstrisinde lezzet verici bir olarak kullanılır. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdeçalın mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 12:40
Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir baharattır, yemeklere tat katmanın dışında insan sağlığına sayısız olumlu etkisi vardır. Hindistan safranı olarak ta bilinen Zerdeçal, (Curcumin) besin değerleri bakımından oldukça zengindir; potasyum, demir, manganez mineralleri, ve B6 vitamini içerir. Çok eski çağlardan beri şifa kaynağı olarak görülen zerdeçal günümüzde yemeklerde ve gıda endüstrisinde lezzet verici bir olarak kullanılır. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdeçalın mucizevi faydaları...

Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

1.Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel üründür, bu nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde yararlıdır.

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Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

2. Araştırmaya göre; karnabahar ile birleştirirseniz, prostat kanserini önleyebilir ve mevcut prostat kanserinin büyümesini durdurabilirsiniz.

Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

3. Yapılan deneyler sonucunda meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlediği ortaya konmuştur.

Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

4. tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar.

Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

5. Çocuklarda lösemi riskini azaltır.

Tek başına bir ecza deposuna bedel! İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

6. Alzheimer'i önleyebilir ve beyinde amiloid plaklarının birikmesini kaldırarak alzheimer gelişimini durdurabilir.

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