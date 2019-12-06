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  • Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: "Anlık haz için her yolu deneyebilirler"

Uzmanlar ’in katilini analiz etti: "Anlık haz için her yolu deneyebilirler"

'da balerin 'i takip ederek evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı ve yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Uzmanlar katil zanlısının "" denilen kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtiyor. Dışarıdan kibar ve nazik görünen bu kişilerin, duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen kişiler olduğu ifade ediliyor. Öyle ki anlık hazzı giderebilmek için her yolu deneyebiliyorlar…

Giriş Tarihi: 06.12.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 11:09
Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: Anlık haz için her yolu deneyebilirler

'da balerin 'i takip ederek evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı ve yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Uzmanlar katil zanlısının "" denilen kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtiyor. Dışarıdan kibar ve nazik görünen bu kişilerin, duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen kişiler olduğu ifade ediliyor. Öyle ki anlık hazzı giderebilmek için her yolu deneyebiliyorlar…

Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: Anlık haz için her yolu deneyebilirler

Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, 'da balerin 'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtti.

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Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: Anlık haz için her yolu deneyebilirler

Ancak, medyada yer alan haberler doğrultusunda zanlı hakkında genel bir yorum yapılabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, "Zanlıya ilişkin elimizde net bir bilgi yok. Medyaya yansıyan haberler doğrultusunda 20 sene önce bir cinayet işlediğini, cezaevinde bir süre kaldığını görüyoruz.

Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: Anlık haz için her yolu deneyebilirler

Ardından iyi halden ötürü açık cezaevine alınıyor, firar ediyor ve hırsızlık yapıyor. Tabloya baktığımızda antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz halk arasında denilen kişilik bozukluğu gibi görünüyor. Ancak katilin psikolojik rahatsızlığı var diye bir mağduriyet yaratmamak ve zanlının hasta olduğu yönünde bir algı oluşturmamak gerekiyor. Burada zanlının 15 yaşından sonraki dönemine iyi bakmak gerekli. Nasıl bir süreç yaşadığını bilmek önemli" dedi.

Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: Anlık haz için her yolu deneyebilirler

ANLIK HAZZI GİDERMEK İÇİN HER YOLU DENEYEBİLİRLER

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişilerin zeki insanlar olduklarına dikkat çeken Ahmet Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu kişiler dışarıdan kibar, nazik görünen ve toplumsal kurallar konusunda ahkâm kesen kişilerdir. Bu tip kişiler mahkemeyi etkilemek için ve iyi hal indiriminden yararlanabilmek için çok dikkatli davranabiliyor. Ancak bu kişilerin iç dünyası incelendiğinde empati duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen özellikleri vardır.

Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: Anlık haz için her yolu deneyebilirler

Bu tip insanlar 'Gözüme kestirdim, çantayı almak için insan öldürdüm' diyen kişilerdir. Anlık hazzı giderebilmek için her yolu denemektedirler. Zaten yaşanan bu olayda da zanlı 'Ben pişman değilim' diyor. Bu kişiye bir teşhis koyabilmek için uzun süreli yaşam öyküsüne bakmak gerekiyor. Bazı ölçek testler yardımcı araç olarak kullanılıyor. Bir olaya bakıp hastadır demek yanlış olur."

Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: Anlık haz için her yolu deneyebilirler

MADDE BAĞIMLISI OLABİLİR

Bir kişinin doğasında saldırganlık varsa ve yok edici bir boyuta ulaştıysa devamının geldiğini vurgulayan Ahmet Yılmaz, "Empati oluşmadığı için haz almak amacıyla o anki cinayeti işlemeye yönelik bir eyleme geçiyor. Sosyal medyada zanlıyla alakalı madde bağımlısı olduğu iddiaları da yer alıyor.

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