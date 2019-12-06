Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: "Anlık haz için her yolu deneyebilirler"

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i takip ederek evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı ve yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Uzmanlar katil zanlısının "psikopat" denilen antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini belirtiyor. Dışarıdan kibar ve nazik görünen bu kişilerin, empati duygusu gelişmeyen, bencil olan, suçluluk ve pişmanlık hissetmeyen kişiler olduğu ifade ediliyor. Öyle ki anlık hazzı giderebilmek için her yolu deneyebiliyorlar…