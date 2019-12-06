Uzmanlar Ceren Özdemir’in katilini analiz etti: "Anlık haz için her yolu deneyebilirler"

Bu tip insanlar 'Gözüme kestirdim, çantayı almak için insan öldürdüm' diyen kişilerdir. Anlık hazzı giderebilmek için her yolu denemektedirler. Zaten yaşanan bu olayda da zanlı 'Ben pişman değilim' diyor. Bu kişiye bir teşhis koyabilmek için uzun süreli yaşam öyküsüne bakmak gerekiyor. Bazı ölçek testler yardımcı araç olarak kullanılıyor. Bir olaya bakıp hastadır demek yanlış olur."