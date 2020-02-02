Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

◊ ÖĞLE YEMEĞİ: Günümün en zengin öğünü. Bunun için, balık veya tavuk gibi yağsız protein ve yanında sebzeler veya fasulye, nohut gibi sağlıklı bitkisel proteinleri tercih ediyorum.

◊ ATIŞTIRMALIKLAR: Program çekimimden sonra eğer aç hissediyorsam beni akşam yemeğine kadar tok tutacak hafif bir atıştırmalık tercih ediyorum. Turşu, zeytin, kuruyemiş veya bir kaşık fındık ezmesiyle birlikte küçük bir elma gibi seçenekler düşünebilirsiniz.