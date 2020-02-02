Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

Kilo vermek aynı zamanda birçok hastalığın oluşmasını engelliyor. Dr. Mehmet Öz, hem kilo verdiren hem hastalıkları önleyerek metabolizmayı hızlandıran yöntemi paylaştı. " 'Kahvaltıyı yasaklıyorum' dedim; ABD'de de Türkiye'de de bir anda 'trend topic' oldum. Sosyal medyada, TV programlarında, gazete haberlerinde konu hâlâ gündemde. Aslında kastettiğim, kahvaltının atlanması değil, sadece ilk yemeğin saat 11.00'den önce yenmemesi gerektiğiydi. Sağlık için yeni önerim, bir diyet ve beslenme planı uygulamaktansa yaşam tarzı değişikliği yapmak. Sürekli diyet yapmak mümkün değil, üstelik çok da sıkıcı! Kendim de uyguladığım beslenme düzenini 'zaman planlı beslenme' olarak tanımlıyorum, aralıklı oruç düzeninin tekrarlanması olarak da düşünülebilir. Bu düzen aynı zamanda yeni yaşam tarzı planım olan System 20'nin de büyük bir parçası." Diyen Mehmet Öz, yaşam tarzı olarak ifade ettiği 'System 20' yi anlattı. İşte hem kilo verdiren hem birçok hastalıktan koruyan o yöntem…