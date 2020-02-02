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  • Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

Yaşam tarzını değiştiren ! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

Kilo vermek aynı zamanda birçok hastalığın oluşmasını engelliyor. Dr. , hem kilo verdiren hem hastalıkları önleyerek metabolizmayı hızlandıran yöntemi paylaştı. " 'Kahvaltıyı yasaklıyorum' dedim; ABD'de de Türkiye'de de bir anda 'trend topic' oldum. Sosyal medyada, TV programlarında, gazete haberlerinde konu hâlâ gündemde. Aslında kastettiğim, kahvaltının atlanması değil, sadece ilk yemeğin saat 11.00'den önce yenmemesi gerektiğiydi. Sağlık için yeni önerim, bir ve beslenme planı uygulamaktansa yaşam tarzı değişikliği yapmak. Sürekli diyet yapmak mümkün değil, üstelik çok da sıkıcı! Kendim de uyguladığım beslenme düzenini 'zaman planlı beslenme' olarak tanımlıyorum, aralıklı oruç düzeninin tekrarlanması olarak da düşünülebilir. Bu düzen aynı zamanda yeni yaşam tarzı planım olan System 20'nin de büyük bir parçası." Diyen Mehmet Öz, yaşam tarzı olarak ifade ettiği 'System 20' yi anlattı. İşte hem kilo verdiren hem birçok hastalıktan koruyan o yöntem…

Giriş Tarihi: 02.02.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 13:18
Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

Kilo vermek aynı zamanda birçok hastalığın oluşmasını engelliyor. Dr. , hem kilo verdiren hem hastalıkları önleyerek metabolizmayı hızlandıran yöntemi paylaştı. ""Kahvaltıyı yasaklıyorum" dedim; ABD'de de Türkiye'de de bir anda 'trend topic' oldum. Sosyal medyada, TV programlarında, gazete haberlerinde konu hâlâ gündemde. Aslında kastettiğim, kahvaltının atlanması değil, sadece ilk yemeğin saat 11.00'den önce yenmemesi gerektiğiydi. Sağlık için yeni önerim, bir ve beslenme planı uygulamaktansa yaşam tarzı değişikliği yapmak. Sürekli diyet yapmak mümkün değil, üstelik çok da sıkıcı! Kendim de uyguladığım beslenme düzenini 'zaman planlı beslenme' olarak tanımlıyorum, aralıklı oruç düzeninin tekrarlanması olarak da düşünülebilir. Bu düzen aynı zamanda yeni yaşam tarzı planım olan System 20'nin de büyük bir parçası." Diyen Mehmet Öz, yaşam tarzı olarak ifade ettiği 'System 20' yi anlattı. İşte hem kilo verdiren hem birçok hastalıktan koruyan o yöntem…

Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

KEMİRGENLERDEN İLHAM ALAN SİSTEM

Uygulamak düşünüldüğünden çok daha kolay. System 20, kilo kaybından ziyade genel bir yaşam tarzı değişikliğine odaklanıyor. Bu sayede 2020'de 10 kilo vererek kalp krizi, diyabet ve inme gibi sağlık risklerinizi de yüzde 20 azaltabilirsiniz. Gün içinde yemek yenilen saatleri kısıtlama fikri ilk olarak 1930'larda bir araştırmacının, az kalori alan kemirgenlerin daha uzun yaşadıklarını keşfetmesiyle ortaya atıldı. Aralıklı oruç yönteminin dayandığı anafikir, belirli bir zaman aralığında yemek yemek ve oruç tutmak üzerine kurulu.

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Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

YAĞ YERİNE ENERJİ

Bu yöntem metabolizmanızı düzenliyor ve yağ yerine enerji toplamasını sağlıyor. Aslında mantık basit çünkü vücudunuz sabah saatlerinde karbonhidrat ve gece saatlerinde de yağ yakıyor. Yanda verdiğim örnek yaşam ve beslenme düzeninizi meditasyon veya esneme hareketleriyle, özellikle sabahları kardiyovasküler egzersizle, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmek gibi stres azaltan alışkanlıklarla bir arada uygulayın. Unutmayın ki yaşam tarzınızda olumlu değişiklikler yapmak yalnızca yemekle ya da yediklerinizin miktarıyla ilgili değil. Önemli olan sizi bir sonraki 10 yıla taşıyacak daha iyi alışkanlıklar geliştirmek!

Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

DİYABETLİLER İÇİN DE FAYDALI

Araştırmalara göre öğünler arasında zaman bırakmak, kişinin kilo almasını engelliyor ve uyku düzenini destekliyor. Diyabetli kişilerde kan şekerinin düzenlenmesini sağlıyor. Hayvanlardaysa uzun ömürle doğrudan bağlantılı olduğu artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda.

Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

ÖRNEK YAŞAM PLANI

◊ Gün içinde alacağınız kalorinin yüzde 80'ini tercihen saat 15.00'ten önce almalısınız. Bu nedenle öğle yemeğiniz en zengin ve akşam yemeğiniz en hafif öğününüz olmalı.

◊ Gece saatleri itibariyle yemeyi bırakıyoruz. Özetle bir önceki öğününüzle ertesi günkü ilk öğününüz arasında en az 12 saatlik (tercihen 16 saatlik) bir boşluk bırakmalısınız.

Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

◊ KAHVALTI: Kendi adıma zaman aralığımı 16 saatte tutabilmek için kahvaltıyı genellikle es geçmeyi tercih ediyorum. Uyandıktan sonra yemektense, saat 11.00'i bekliyorum ve güne sağlıklı atıştırmalıklarla başlıyorum. Bir avuç badem veya küçük bir kâse yabanmersini eklenmiş süzme yoğurt gibi şeyler favorilerim arasında.

Yaşam tarzını değiştiren diyet! ‘System 20’ ile 10 kilo verin!

◊ ÖĞLE YEMEĞİ: Günümün en zengin öğünü. Bunun için, balık veya tavuk gibi yağsız protein ve yanında sebzeler veya fasulye, nohut gibi sağlıklı bitkisel proteinleri tercih ediyorum.

◊ ATIŞTIRMALIKLAR: Program çekimimden sonra eğer aç hissediyorsam beni akşam yemeğine kadar tok tutacak hafif bir atıştırmalık tercih ediyorum. Turşu, zeytin, kuruyemiş veya bir kaşık fındık ezmesiyle birlikte küçük bir elma gibi seçenekler düşünebilirsiniz.

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