Yaz keyfine gölge düşüren 7 hastalık

Deniz, güneş ve kum üçlüsü yaz aylarında enerjimizi yükselten faktörler olarak öne çıksa da, hiç beklenmedik bir anda kapımızı çalabilen bazı hastalıklar yaz keyfimize gölge düşürebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Tellioğlu "Hastalık söz konusu olduğunda genelde kış aylarından daha çok korkulurken, aslında güneşle temasın daha yoğun olduğu yaz ayları da kış kadar hastalıklara gebe. Üstelik kışın daha temkinliyken, yazın biraz daha hazırlıksız yakalanabiliyoruz. Yazın keyfini çıkarırken olası birkaç hastalığa karşı uyanık olup gerekli önlemleri alarak sağlığımızı ve hayat kalitemizi korumamız mümkün" diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Tellioğlu bugünlerde en sık rastlanan 7 yaz sorununu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.