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Yeni ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Kabine toplantısı kararları sonrası son dakika haberleri ve açıklamalar peş peşe geldi. İllere göre haftalık vaka sayısı ve koronavirüs risk haritası da yayımlandı. Sağlık Bakanı , illere göre vaka sayısı ile ilgili yaptığı paylaşımda 6-12 Mart tarihlerinin her yüz bin kişide vaka sayısı haritasını paylaşırken, tedbirlere uyarak normalleşmenin mümkün olduğu vurgusunu yaptı. Bazı illerdeki düşüş dikkat çekerken, 'da vaka sayısı her yüz bin nüfusta 178 kişide, 'da 68 kişide, 'de ise 78 kişide olarak cereyan etti.İşte, illere göre koronavirüs vaka sayısı ile Kovid-19 risk haritası...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 16:06
Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Mart ayının başında yapılan ve normalleşme takvimi ile gevşetilen tedbirlerin açıklandığı kabine toplantısı sonrası merakla beklenen ikinci toplantı da dün gerçekleştirildi. Bölgesel gelişmeler ile salgının etkilerinin görüşüldüğü toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, hangi illerde yasakların kalktığı veya devam ettiği ile ilgili soruları da yanıtladı ve mevcut uygulamanın 81 ilde devam edeceğini açıkladı. Vatandaşlar, alınana kararlar ile birlikte, koronavirüs risk haritası ve illere göre vaka sayısını araştırmaya başladı. Kabine toplantısı kararlarınınmasının hemen ardından illere göre koronavirüs vaka sayısı ve koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yülsek ve çok yüksek riskli iller kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS HARİTASINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek risk grubuna göre alınan normalleşme kararlarının her iki haftada bir güncelleneceği paylaşıldı.

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ERDOĞAN AÇIKLADI

Kabine toplantının sona ermesinin ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek. Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek. Peki güncel koronavirüs haritası bize neyi gösteriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

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Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

İŞTE KIRMIZI RENK KODLU İLLER!

Kısıtlamanın devam ettiği yüksek riskli iller kategorisindeki şehirlerimizin büyük çoğunluğu Karadeniz'deki iller.

ORDU

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

GİRESUN

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

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