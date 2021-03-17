Türkiye koronavirüs yeni risk haritası ve illere göre vaka sayısı açıklandı! İşte, Kabine Toplantısı ardından düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller ve renk kodları!

Mart ayının başında yapılan ve normalleşme takvimi ile gevşetilen tedbirlerin açıklandığı kabine toplantısı sonrası merakla beklenen ikinci toplantı da dün gerçekleştirildi. Bölgesel gelişmeler ile salgının etkilerinin görüşüldüğü toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, hangi illerde yasakların kalktığı veya devam ettiği ile ilgili soruları da yanıtladı ve mevcut uygulamanın 81 ilde devam edeceğini açıkladı. Vatandaşlar, alınana kararlar ile birlikte, koronavirüs risk haritası ve illere göre vaka sayısını araştırmaya başladı. Kabine toplantısı kararlarınınmasının hemen ardından illere göre koronavirüs vaka sayısı ve Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yülsek ve çok yüksek riskli iller kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS HARİTASINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek risk grubuna göre alınan normalleşme kararlarının her iki haftada bir güncelleneceği paylaşıldı.