Son Dakika Haberleri | Türkiye koronavirüs risk haritası ve illere göre vaka sayısı | Video
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Kabine toplantısı kararları sonrası son dakika haberleri ve açıklamalar peş peşe geldi. İllere göre haftalık vaka sayısı ve koronavirüs risk haritası da yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayısı ile ilgili yaptığı paylaşımda 6-12 Mart tarihlerinin her yüz bin kişide vaka sayısı haritasını paylaşırken, tedbirlere uyarak normalleşmenin mümkün olduğu vurgusunu yaptı. Bazı illerdeki düşüş dikkat çekerken, İstanbul'da vaka sayısı her yüz bin nüfusta 178 kişide, Ankara'da 68 kişide, İzmir'de ise 78 kişide olarak cereyan etti.İşte, Sağlık Bakanlığı illere göre koronavirüs vaka sayısı ile Kovid-19 risk haritası...