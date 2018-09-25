Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da paketlenmiş haldeki çileklerin içlerinden dikiş iğneleri çıkması büyük bir gıda skandalına yol açtı. Bu ilk değildi. Daha önce de farklı ülkelerde yaşanan benzer olayları derledik... Giriş Tarihi: 25.09.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 15:32 Yerel
tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da paketlenmiş haldeki çileklerin içlerinden dikiş iğneleri çıkması büyük bir gıda skandalına yol açtı. Bu ilk değildi. Daha önce de farklı ülkelerde yaşanan benzer olayları derledik.
Yerel
tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
2016: Pakistan'da ölümcül tatlı Yerel
tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da 30'dan fazla kişi
yerel bir tatlı olan laddu yedikten sonra öldü. Tatlılara kasten zehir karıştırıldığı anlaşıldı. Polisin yaptığı soruşturmada tatlı dükkanının sahibinin kardeşi, aile arasında yaşanan bir tartışma üzerine zehri kendisinin karıştırdığını itiraf etti. Yerel
tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Eylül 2017: Almanya'da bebek mamasına zehir karıştırıldı Yerel
tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Almanya'nın güney sınırındaki Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı tespit edildi.
Yerel
tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Bir tehdit mektubu göndererek eylemi üstlenen şantajcı 10 milyon euro talep etti, aksi halde gıdalara yeniden zehir karıştıracağını bildirdi. 55 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.
Yerel
tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Eylül 2018: Avustralya'da çileklerden iğne çıktı