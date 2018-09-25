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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da paketlenmiş haldeki çileklerin içlerinden dikiş iğneleri çıkması büyük bir gıda skandalına yol açtı. Bu ilk değildi. Daha önce de farklı ülkelerde yaşanan benzer olayları derledik...

Giriş Tarihi: 25.09.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 15:32
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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da paketlenmiş haldeki çileklerin içlerinden dikiş iğneleri çıkması büyük bir gıda skandalına yol açtı. Bu ilk değildi. Daha önce de farklı ülkelerde yaşanan benzer olayları derledik.

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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

2016: Pakistan'da ölümcül tatlı

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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da 30'dan fazla kişi bir tatlı olan laddu yedikten sonra öldü. Tatlılara kasten zehir karıştırıldığı anlaşıldı. Polisin yaptığı soruşturmada tatlı dükkanının sahibinin kardeşi, aile arasında yaşanan bir tartışma üzerine zehri kendisinin karıştırdığını itiraf etti.

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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Eylül 2017: Almanya'da bebek mamasına zehir karıştırıldı

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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın güney sınırındaki Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı tespit edildi.

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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Bir tehdit mektubu göndererek eylemi üstlenen şantajcı 10 milyon euro talep etti, aksi halde gıdalara yeniden zehir karıştıracağını bildirdi. 55 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

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tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Eylül 2018: Avustralya'da çileklerden iğne çıktı

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