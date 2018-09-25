Yerel tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da 30'dan fazla kişi yerel bir tatlı olan laddu yedikten sonra öldü. Tatlılara kasten zehir karıştırıldığı anlaşıldı. Polisin yaptığı soruşturmada tatlı dükkanının sahibinin kardeşi, aile arasında yaşanan bir tartışma üzerine zehri kendisinin karıştırdığını itiraf etti.