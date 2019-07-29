Yoğurdunuza bir tutam eklediğiniz bu besin şeker hastalığına kalkan oluyor! İşte mucize besin ve faydaları...

Adeta mucize besin! Ödemi atıyor, gaz problemini çözüyor. Balla tüketen annelerin sütü artıyor. Yoğurtla tüketilince faydası kat kat artıyor. Bu mucizevi besin ne? diye soruyorsanız cevabı kimyon. Yemeklerimize lezzet katan baharatlardan olan kimyon aslında bir şifa deposu. Özellikle çorbalara eklenen kimyonun faydaları saymakla bitmiyor. Hazmı kolaylaştırma etkisi olduğu bilinen kimyon gaz problemi yaşayanların bir numaralı besini. Antioksidan özelliğiyle öne çıkan baharat kimyon hakkında bilmeniz gerekenleri ve kimyonun faydalarını Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez sizler için anlattı...