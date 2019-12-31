2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo 2010'lu yıllara damga vurdular. Bu süreçte Ballon D'or ödülünü 5 kez Messi, 4 kez de Ronaldo kazanırken 2018'de Luka Modric bu ikilinin hakimiyetine son veren isim oldu. Messi & Ronaldo ikilisi gol kategorisinde de 2010'lu yılları domine eden isimler oldular. Geride kalan 10 yılda bu ikilinin hakimiyetini bozan 2 isim vardı. İşte yıllara göre 2010'lu yılların en çok gol atan oyuncuları...