2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar
2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar
Dünya futbolunda 2010'lu yıllara Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi damga vurdu. Bu süreçte Messi 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken Ronaldo 4 kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasının sahibi oldu. Bu ikili 2010'lu yılların en çok gol atan iki ismi olmayı başarırken Ronaldo ve Messi sadece 2 yılda, bu alanda başka isimlere geçildi. İşte yıllara göre 2010'lu yılların en çok gol atan oyuncuları...
Giriş Tarihi: 31.12.2019
22:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
22:34
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