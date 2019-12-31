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  • 2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

Dünya futbolunda 2010'lu yıllara Portekizli ve Arjantinli damga vurdu. Bu süreçte Messi 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken Ronaldo 4 kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasının sahibi oldu. Bu ikili 2010'lu yılların en çok gol atan iki ismi olmayı başarırken Ronaldo ve Messi sadece 2 yılda, bu alanda başka isimlere geçildi. İşte yıllara göre 2010'lu yılların en çok gol atan oyuncuları...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 22:34
2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

Arjantinli ve Portekizli 2010'lu yıllara damga vurdular. Bu süreçte Ballon D'or ödülünü 5 kez Messi, 4 kez de Ronaldo kazanırken 2018'de Luka Modric bu ikilinin hakimiyetine son veren isim oldu. Messi & Ronaldo ikilisi gol kategorisinde de 2010'lu yılları domine eden isimler oldular. Geride kalan 10 yılda bu ikilinin hakimiyetini bozan 2 isim vardı. İşte yıllara göre 2010'lu yılların en çok gol atan oyuncuları...

2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

2010: - Barcelona / Arjantin (60)

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2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

2011: - Real Madrid / Portekiz (60)

2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

2012: - Barcelona / Arjantin (91)

2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

2013: - Real Madrid / Portekiz (69)

2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

2014: - Real Madrid / Portekiz (61)

2010'lu yıllara Messi ve Ronaldo damga vurdu! Zirveyi sadece 2 oyuncuya kaptırdılar

2015: - Real Madrid / Portekiz (57)

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