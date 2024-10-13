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Haberler Galeri Montella'ya Karadağ zaferi sonrası tepki! "Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın"
Giriş Tarihi: 13.10.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 09:13

Montella'ya Karadağ zaferi sonrası tepki! "Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın"

A MİLLİ TAKIM HABERİ: UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, KaradağSamsun'da oynanan maçta 1-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. Milliler, bu sonucun ardından gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Sabah Spor'un usta yazarı Murat Özbostan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya genç futbolcuya süre vermemesi konusunda tepki gösterdi. İşte haberin detayları…

Montella’ya Karadağ zaferi sonrası tepki! Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Montella’ya Karadağ zaferi sonrası tepki! Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın

Mücadeleyi Ay Yıldızlılar, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

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Montella’ya Karadağ zaferi sonrası tepki! Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın

Milliler, bu galibiyetle puanını 7'ye yükselti ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Montella’ya Karadağ zaferi sonrası tepki! Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın

A Milli Takım, mücadeleye Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz kadrosuyla çıktı.

Maçta Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, forma şansı bulamadı.

Montella’ya Karadağ zaferi sonrası tepki! Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın

Sabah Spor'un usta yazarı Murat Özbostan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Semih Kılıçsoy'a süre vermemesine tepki gösterdi.

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