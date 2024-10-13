Giriş Tarihi: 13.10.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
09:13
Montella'ya Karadağ zaferi sonrası tepki! "Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın"
A MİLLİ TAKIM HABERİ: UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, Karadağ'ı Samsun'da oynanan maçta 1-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. Milliler, bu sonucun ardından gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Sabah Spor'un usta yazarı Murat Özbostan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya genç futbolcuya süre vermemesi konusunda tepki gösterdi. İşte haberin detayları…