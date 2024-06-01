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Haberler Galeri ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 22:01

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dünya bir numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD etabındaki 3. maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Akabinde ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrilecek. Filenin Sultanları, ligin 3. etabındaki 4. ve son maçında ABD ile mücadele edecek. Bu noktada ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini almış durumda. Peki, ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı...

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini almış durumda. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi etaptaki 4. ve son maçında ise ABD karşısında parkeye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki ABD Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de sahne alıyor.

Filenin Sultanları ikinci etap üçüncü maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. İşte, ABD Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...

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ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Türkiye voleybol maçı, 2 Haziran 2024 Pazar günü oynanacak. Zorlu mücadele, saat 23.00'te başlayacak.

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

ABD Türkiye maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ABD Türkiye voleybol mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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