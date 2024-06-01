ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini almış durumda. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi etaptaki 4. ve son maçında ise ABD karşısında parkeye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki ABD Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.