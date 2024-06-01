ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.06.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
22:01
2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dünya bir numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD etabındaki 3. maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Akabinde ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrilecek. Filenin Sultanları, ligin 3. etabındaki 4. ve son maçında ABD ile mücadele edecek. Bu noktada ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini almış durumda. Peki, ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı...