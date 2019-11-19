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  • Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

olarak tanınan 'ın son halini görenler şaşırıyor!

'' olarak bilinen , bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisiydi. Akdoğan, o dönem , şimdi ise 'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu gibi saçlarını tarayıp, onun tarzında kıyafetler giymeye özen gösteriyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleştiği dönemde İstanbul'a gelerek Ronaldo ile de tanışan Gökdoğan, o günden sonra futbolda şansını denemiş ancak yetersiz görülerek profesyonel futbolcu olma şansını elde edememişti. Şimdilerde ise 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan'ı son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:29
Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

, geçtiğimiz yılların en çok konuşulan isimlerinden birisi. Aslen Adanalı olan Akdoğan, dünyaca ünlü futbolcu 'ya olan benzerliği ile adından sıklıkla söz ettirdi. Ronaldo gibi giyinmeye, onun gibi hareket etmeye özen gösteren Akdoğan, benzerliğinden dolayı birçok yerden de reklam teklifi aldı. Akdoğan'ın Ronaldo'ya olan benzerliği ve hayranlığı en sonunda sonuç vermiş; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Cristiano Ronaldo ile yan yana gelerek fotoğraf çekilme ve formasını alma imkanı bulmuştu. Yıllardır gözlerden uzakta olan , son hali ile oldukça şaşırttı...

Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

'' olarak bilinen , bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden...

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Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

Dünyaca ünlü 'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Akdoğan, adından bir anda söz ettirdi.

Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

Hatta öyle ki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile eşleşmesi neticesinde ikiliyi yan yana getirmek yoğun çaba sarf edildi.

Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

İstanbul'a getirilen '', ile yan yana geldi ve kendisinden forma da aldı.

Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

Akdoğan, o dönemlerde Ronaldo'ya benzerliğinin yanı sıra futbolcu olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyordu.

Adanalı Ronaldo olarak tanınan Gökmen Akdoğan'ın son halini görenler şaşırıyor!

Ancak yetersiz görülerek profesyonel futbol kariyerini çok fazla sürdüremedi.

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