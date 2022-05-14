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Haberler Galeri Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...
Giriş Tarihi: 14.05.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 23:10

Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, taraftarlarıyla şampiyonluğun coşkusunu doyasıya kutladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlamalarda açıklamalarda bulunurken "Sağ olun, var olun! Bu süreç içerisinde zor günler yaşadık, çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızın kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camianın dikkatlerini başka yöne çekmek için hiçbir zaman bunun faturasını başka takımlara, başka taraflara ve başka kurumlara kesmedik." dedi.

Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, elde ettiği zaferi taraftarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. Her futbolcu platforma kendi belirlediği şarkıyla çıkarken son olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu sahneye geldi.

Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

Başkan Ahmet Ağaoğlu taraftarlara seslenirken, "Ezberi bozduk, devamı gelecek!" dedi. Ağaoğlu'nun şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri şu şekilde:

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Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

"Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarları... Şampiyonluk kupa törenimize hoş geldiniz! Değerli taraftarlarımız, bundan 4 sene önce göreve geldiğimiz zaman bu coğrafyada fazla anlam ifade etmeyen bir şey istedik sizden. 3 sene sabır dedik, dördüncü sene ayakta alkışlayacaksınız dedik. Lütfen ayağa kalkın ve bu takımı alkışlayın!"

Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

"En kötü günümüzde bile en büyük destek siz oldunuz, en büyük güç siz oldunuz. İnadıyla, azmiyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Sağ olun, var olun! Bu süreç içerisinde zor günler yaşadık, çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızın kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camianın dikkatlerini başka yöne çekmek için hiçbir zaman bunun faturasını başka takımlara, başka taraflara ve başka kurumlara kesmedik. Yanlışlar bizim yanlışımızdı ve sizden aldığımız güçle yanlışlardan dönmesini bildik. Bugün bu zaferi yaşıyoruz."

Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

"Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz. Buraya takıma hizmet etmek için geldik. Kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız, yöneticilerimiz, kurul başkanları, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün bebeği inançla bize bu tabloyu yaşatan futbolcularımız... Malzemecilerimiz, sağlık ekibimiz, aşçılarımız, şoförümüz, idari personelimiz, medya ekibimiz... Hepsine huzurlarınızda kucak dolusu teşekkür etmek istiyorum bu tabloyu yaşattıkları için."

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