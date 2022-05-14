Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, taraftarlarıyla şampiyonluğun coşkusunu doyasıya kutladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlamalarda açıklamalarda bulunurken "Sağ olun, var olun! Bu süreç içerisinde zor günler yaşadık, çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızın kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camianın dikkatlerini başka yöne çekmek için hiçbir zaman bunun faturasını başka takımlara, başka taraflara ve başka kurumlara kesmedik." dedi.