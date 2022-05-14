Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! Şampiyonluk kutlamalarında çarpıcı sözler...

"En kötü günümüzde bile en büyük destek siz oldunuz, en büyük güç siz oldunuz. İnadıyla, azmiyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Sağ olun, var olun! Bu süreç içerisinde zor günler yaşadık, çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızın kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camianın dikkatlerini başka yöne çekmek için hiçbir zaman bunun faturasını başka takımlara, başka taraflara ve başka kurumlara kesmedik. Yanlışlar bizim yanlışımızdı ve sizden aldığımız güçle yanlışlardan dönmesini bildik. Bugün bu zaferi yaşıyoruz."