Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Hırslı bir geri dörtlü vardı artı İsmail ve de ilk maçı olmasına ve arkasındaki Brown'u yeterince tanımamasına rağmen Kerem Aktürkoğlu. Tedesco'nun oyun felsefesi belli oldu. Ön alanda tempolu bir baskı, bir pres ve de nispeten fizik gücü yüksek oyunculara kadroda yer vermek. O da Szymanski'den vazgeçmedi hem de değişik bir görev yeri sağ önde. Ve İsmail'in çıkıp, yerine Bartuğ'un girmesi… Sonuç olarak Fenerbahçe üç puanı kazandı ama futbol tatmin edici değil. Tabii ki Tedesco'nun zamana ihtiyacı var. Ama doğru dokunuşlar yapması da şart. Örneğin tek kale oyunda ikinci gol atılamamışken Asensio ve Cenk'in birlikte oyuna girmeleri çok yanlış bir hamleydi.