Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...
Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:08

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'u En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetirken, kararlar oldukça fazla tartışıldı. SABAH Spor'un usta yazarları; İskender Günen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı ve hakem performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

İSKENDER GÜNEN: Bu hakemlerle bu lig bitmez!

Maçın iki kırılma noktası var; ilki Onuachu'nun attığı gol.. Onuachu gelen topa yükseliyor arkasında Skriniar kafasını Onuachu'nun kolunun arkasına sokuyor. Ve ardından ki bana göre hiç faul yok Trabzonspor'un Onuachu ile kazandığı mükemmel gol geldi. Ancak VAR devreye girdi, VAR ne yazık ki bazı takımlara yokları oynamakta. Böylesi bir maçta 1-0 öne geçmek moral motivasyonu ve özgüven açısından doğal olarak büyük önem taşır. Ancak bu hakemlerle ligin bitme şansı yok.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Çünkü cesaretsiz, korkak ve de VAR'la birlikte maçı katletmek adına elinden geleni yapıyorlar. Sonrasında ise Okay gibi deneyimli bir oyuncunun orta alandaki bir pozisyonda hiç gereği yokken yaptığı hareket sonucunda gördüğü anlamsız kırmızı kart... Bundan sonra tüm dengeler değişti. Fatih Tekke'nin stratejisi son derece doğruydu. Beşli savunma, üçlü orta saha ve önde ikili… Orta alanı savunmaya yakın kurmak, merkezi kapatmak ve kazanılan toplarla hızlı hücumlarla pozisyon bulmak hedefteydi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Fakat 10 kişi kaldıktan sonra sadece oyunun savunma tarafında kalmak doğaldır ki çok daha fazla atak ve pozisyon vermesini kolaylaştırdı. Ardından Mustafa'nın çıkarken kaptırdığı topla Fenerbahçe'nin golü geldi. Mustafa geldiği günden beri en etkisiz ve verimsiz oyunu ortaya koydu. 10 kişi kalmak sorunların başlangıcı ama önde topa sahip olmak, topu rakibe kolay teslim etmemek gerekir. Oynanan oyundan çok hakemin öne çıktığı bir maç olduğu için beklenen kalitenin ortaya çıkmamasını normal karşılamak gerekir.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'de dönüşüm başladı!

İki takım açısından da kritik maçtı. Fenerbahçe zaten sezon başından beri bıçak sırtında oynuyor her karşılaşmayı. Maç bittiğinde belki de ofansif olarak rekorlar kırmış ama tek golde kalmış bir Fenerbahçe vardı. Onuachu'nun faulden dönen golünün ardından Okay'ın 20'de gördüğü kırmızı kart geldi. Fatih Tekke'nin takımı futbol oynamaya gelmişken, 5-3-1'e dönerek kapandı. Tedesco'nun takımı, rakibe deplasmanda oynadığını hissettiren coşku ve agresiflikle oynadı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

90 dakika dolduğunda Trabzonspor'un gol arama için yaptığı hamlelerde "sıfır" yazıyordu. Yenik durumdaki takımın "1-0"ı korumak için kendi ceza sahası önünde kümelenmesi ilginç esasında. İrfan Can girdikten sonra Mert Müldür'ü göremedik oralarda. Visca'ya yaptığı gol olamayan pas ile de maçı bitirdi. Oosterwolde'yi de eklersek, "iki sakar" böylesine bir maçı rakibe hediye edeceklerdi. Kerem Aktürkoğlu maça hükmetti adeta. Çok istekli, akıllı oynadı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Mourinho sonrasındaki ilk değişim neydi? 9 kişi kalan rakibin üstüne gitmeyi "anlamsız" gören bir teknik adamdan, 1-0'ı rakip sahada yapacağı paslarla korumak isteyen Tedesco'ya… İkinci yarıdaki oyundaki coşku eksikliğini biraz tabelaya, biraz da çarşamba oynanacak erteleme maçına bağlayabiliriz. İlk yarı için kritik kararanlarındaki pas kalitesinin düşüşü eleştirilebilir.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Skandal karar!

F.Bahçe, dün geceki 90 dakikada yeni teknik direktörüyle çalkantılı bir futbol sergiledi. Pres vardı, yüksek tempoya özen gösteriliyordu ama 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakip önünde ciddi üretkenlik sıkıntısı yaşandı. Uzun süreli yoğun baskıda bu kadar pozisyona girmekte kısır kalmak gerçekten çok ilginçti. Nerede Talisca'nın beklenen yetenekleri? Nerede oynar gibi gözüken medyanın olmazsa olması Fred?

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Hırslı bir geri dörtlü vardı artı İsmail ve de ilk maçı olmasına ve arkasındaki Brown'u yeterince tanımamasına rağmen Kerem Aktürkoğlu. Tedesco'nun oyun felsefesi belli oldu. Ön alanda tempolu bir baskı, bir pres ve de nispeten fizik gücü yüksek oyunculara kadroda yer vermek. O da Szymanski'den vazgeçmedi hem de değişik bir görev yeri sağ önde. Ve İsmail'in çıkıp, yerine Bartuğ'un girmesi… Sonuç olarak Fenerbahçe üç puanı kazandı ama futbol tatmin edici değil. Tabii ki Tedesco'nun zamana ihtiyacı var. Ama doğru dokunuşlar yapması da şart. Örneğin tek kale oyunda ikinci gol atılamamışken Asensio ve Cenk'in birlikte oyuna girmeleri çok yanlış bir hamleydi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Az kalsın Trabzonspor cezayı kesiyordu. Eğer güçlü bir rakip karşısında deplasmanda oynuyorsanız 20. dakikada 10 kişi kalmak çok zor bir iştir. Trabzonspor buna rağmen son dakikaya kadar mücadele etti. Maçın sonunda mutlaka VAR ve hakem ağır şekilde sorumlu tutulacak. Bana göre Okay'ın sorumsuzluğu da göz ardı edilmemeli. Trabzonspor'un Onuachu ile attığı golün iptali için VAR'ın hakemi çağırması skandal bir karardır. Hakem de ülkemizdeki baskı yüzünden bu karara uydu. Eğer cesur olsaydı bence hakem olurdu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

AHMET ÇAKAR: İki takımın da golü güme gitti

Kadıköy'de ciddi anlamda hakemin dahil olduğu ve belki de skoru hakemin belirlediği bir maç izledik. Aslında maçın kırılma anı, iptal edilen Trabzonspor golü ve ardından gelen kırmızı kart. Belki de maç orada bitiverdi. Ondan sonra bütün oyun kontrolü Fenerbahçe'de olmasına rağmen ve son paslardaki başarısızlık skoru ancak ilk yarının son dakikasında getirdi, En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti ve bundan sonra da Trabzonspor için yapacak bir şey kalmadı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

İkinci yarı fark da olabilirdi, direkler buna engel oldu. Gelelim hakeme; Onuachu'nun attığı gol nizami gol. Vurduğu kafa da harika bir kafa… Ama kenardan VAR daveti geliyor, hakem faul diye iptal ediyor. Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor. Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kafaya çıkan her oyuncu kolunu açar, açtığı kol da Skriniar'ın çenesine geliyor. Böyle faul filan olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir…

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Ardından gelen kırmızı kart tartışılır. Tamam bileğine basıyor ama ayak yüksekte değil. Kırmızı verdiği için çok eleştirmem ama ben olsam sarı verirdim. İşin pislik boyutuna gelecek olursak; ikinci yarı bizim gördüğümüz top çizgiyi geçmişti. Yayıncı kuruluş, bir kere gösterir gibi yaptı, bir kez de göstermedi. Yakın çekime almadı ve bu sefer de bence Fenerbahçe'nin golü güme gitti. Acaba VAR hakemine devre arası bir telefon geldi de bu golü boğuntuya mı getirdiler?

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

MUSTAFA ÇULCU: Tuz koktu!

Trabzonspor'un Onuachu ile attığı gol öncesi Skriniar ile olan mücadelesinde ellerin, kolların illegal kullanımı yok, dirsek silah olarak kullanılmıyor. Top kazanma mücadelesi içinde arkada bulunan Skriniar'a sadece mücadele gereği doğal bir temas var. Hakem oynatıyor. Peki VAR niye karışır? Niye hakemi OFR'ye çağırır? Trabzonspor'un buz gibi golü badem oldu. Sonra Kerem'e kayarak gelen Okay'ın hareketi ciddi faullü oyundan ihraç ama hakem sarı veriyor! Okay her iki ayağını da kullanıyor acımasızlık içeren bu hareketi hakem sahada veremiyor çünkü ciddi faullü oyunu bilmiyor!

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Bu maçlara o kadar kolay geldiler ki yönettikleri ekonominin ne olduğunun farkında değiller ve hakemliği bilmiyorlar. VAR devreye girdi OFR'den sarı iptal, kırmızı geldi. MHK'nin başında, VAR'ın başında hakemliği ve eğitimi bilmeyenlerle bu iş bu kadar olur! İsmail 23'te Folcarelli'ye girişinde sarı görmesi gerekirken hakem pas geçiyor ama bu kez 41'de Savic'e yaptığı faulde uydurma sarı görüyor, asla sarı değil şaka gibi! Onuachu alkışlıyor, Fatih Tekke alkışlıyor hakem gördüğü halde pas geçiyor. Brown'a yaptığı kontrolsüz harekette Ozan Tufan net sarı görmeliydi, vermedi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...

Fred benzer hareketi Ozan'a yaptı o da sarı ama ona da vermedi. Ekrandan En-Nesyri'nin vuruşunda top çizgiyi geçti gördüm. Ama hakemler 'geçmedi' dedi. Ekran bizi yanıltabilir çaresiz yardımcıya ve eldeki teknolojiye inanmak zorundayız. Sahada şuursuz bir hakem, rezalet kararlar vardı. Sahada VAR'da ve yanlarda çok kötü bir hakemlik seyrettik. Maç bitti ise şükretmeliyiz. Çünkü tuz koktu… Hem de çok oldu.