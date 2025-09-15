Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:08
Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu! Onuachu, En-Nesyri, Okay Yokuşlu...
Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'u En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetirken, kararlar oldukça fazla tartışıldı. SABAH Spor'un usta yazarları; İskender Günen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı ve hakem performansını değerlendirdi. İşte detaylar...