Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın sahasında Benfica'ya 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Ahmet Çakar, tur şansının zora girdiğini söylerken, Galatasaraylı iki futbolcuyu da eleştirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın sahasında Benfica'ya 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Ahmet Çakar, tur şansının zora girdiğini söylerken, Galatasaraylı iki futbolcuyu da eleştirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Galatasaray bir üst segmentte maç oynadı. Yani rakip Benfica gibi Süper Lig takımlarının üstünde bir ekip olunca çok tuhaf şeyler farkettik. Önce şu scout ekibinden bahsedelim. Stoper Marcao'yu yere göre sığdıramadılar. Trabzon maçında yedirdiği gol ve dün geceki performansı çok kötü. Tamam hakem penaltıyı verdi ama zeybek oynar gibi niye kafaya çıkıyorsun. Aynı Marcao ikinci bir gol yedirdi ki anlatmakla olmaz. Adamını kaçırdı, sonra omuz omuza geldi, omuzu yedi yere düştü ve Galatasaray kalesinde ikinci golü gördü. Bu adam için Galatasaray 4 milyon Euro bonservis ödedi. Gelelim Diagne'ye... Kasımpaşa'daki performansını bilmesem attığı gol sayısını hatırlamasam böylesine ağır, böylesine etkisiz bir oyuncuyu Galatasaray'a kim niye aldı diyeceğim.