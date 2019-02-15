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: ' için tur çok zor'

SABAH Spor yazarı , 'ın sahasında 'ya 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Ahmet Çakar, tur şansının zora girdiğini söylerken, Galatasaraylı iki futbolcuyu da eleştirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 09:55
Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

SABAH Spor yazarı , 'ın sahasında 'ya 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Ahmet Çakar, tur şansının zora girdiğini söylerken, Galatasaraylı iki futbolcuyu da eleştirdi.

Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

İşte 'ın yazısı...

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Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

bir üst segmentte maç oynadı. Yani rakip gibi Süper Lig takımlarının üstünde bir ekip olunca çok tuhaf şeyler farkettik.

Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

Önce şu scout ekibinden bahsedelim. Stoper Marcao'yu yere göre sığdıramadılar. Trabzon maçında yedirdiği gol ve dün geceki performansı çok kötü.

Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

Tamam hakem penaltıyı verdi ama zeybek oynar gibi niye kafaya çıkıyorsun. Aynı Marcao ikinci bir gol yedirdi ki anlatmakla olmaz.

Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

Adamını kaçırdı, sonra omuz omuza geldi, omuzu yedi yere düştü ve kalesinde ikinci golü gördü. Bu adam için Galatasaray 4 milyon Euro bonservis ödedi.

Ahmet Çakar: 'Galatasaray için tur çok zor'

Gelelim Diagne'ye... Kasımpaşa'daki performansını bilmesem attığı gol sayısını hatırlamasam böylesine ağır, böylesine etkisiz bir oyuncuyu 'a kim niye aldı diyeceğim.

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