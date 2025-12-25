Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan dikkat çeken yorumlar! "İlk yarının olayı temiz eller operasyonu..."

"HER ŞEYE RAĞMEN TORREIRA'DIR"

MUSTAFA ÇULCU: Talisca… Sezon başı forma bulamasa da zaman zaman sonradan oyuna girse de hep skora ve oyuna katkı yaptı. En-Nesyri'nin formsuzluğu Duran'ın sakatlık döneminde santrfor mevkiinde oynayıp takımının yarışta kalmasında en önemli isim oldu. Son maçlardaki gol ve asist istatistikleri bunun en önemli göstergesi...

AHMET ÇAKAR: Her şeye rağmen Torreira'dır. İlk yarı boyunca gösterdiği istikrar, özveri, takıma katkı açısından baktığımız zaman haftalık çıkışlar yapmayan ama inişleri de olmayan istikrarlı bir profil çizdi.