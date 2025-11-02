Giriş Tarihi: 02.11.2025 07:28
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası Cihan Aydın için çarpıcı sözler! "Çıkmayan sarı kartlara rağmen..."
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Dev mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan karşılaşmayı kaleme aldı. İşte öne çıkan ifadeler...