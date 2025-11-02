Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası Cihan Aydın için çarpıcı sözler! "Çıkmayan sarı kartlara rağmen..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 07:28

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Dev mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan karşılaşmayı kaleme aldı. İşte öne çıkan ifadeler...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor, dev randevuda kozlarını paylaştı. Zorlu derbi başladığı gibi 0-0 berabere noktalandı.

SABAH Spor'un usta kalemler, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, karşılaşmayı yorumladı.

MURAT ÖZBOSTAN: MAÇI KAZANANI F.BAHÇE OLDU

Maçın kazananı F.Bahçe oldu.. Herhalde şu anda en çok Samandıra mutlu olmuştur.. Bugün Beşiktaş'ı geçerse puan farkı 4'e düşecek.. İki takım da az pozisyon buldu ve Onana da Uğurcan da başarılıydı.. Oyunun ilk 75 dakikalık bölümü beraberlik kokuyordu buram buram.. Trabzon, 1. dakikadan 35'e kadar cesaretli bir futbol ortaya koydu.. Acaba "Buradan 3 puan alıp gider miyim" dedi.. Sonra yoktu..

"FATİH TEKKE İSTEDİĞİNİ ALDI"

Ama 76'dan sonra Galatasaray uzatmanın son anına kadar kazanmak için topla tüfekle ne varsa saldırdı.. Okan Buruk'un oyuna soktuğu futbolcular pozisyon üretti.. Fatih Tekke'nin sahaya dahil ettiği kulübedeki isimler ise takımı 10 kişi bıraktı.. Kulübe farkı burada ortaya çıktı! Okay Yokuşlu'yu oyuna alarak savunmayı adeta 5 kişiye çıkaran Tekke, 1 puana oynadı.. İstediğini de aldı..

Aslantepe'den 55 bin kişi önünde 1 puan almak önemliydi.. Galatasaray iç sahada çok güçlü bir takım.. Sarı-kırmızılılar evinde 2 puan bıraktı.. Dolayısıyla maçın kaybedeni Galatasaray oldu... Osimhen çok topla buluşmadı, Sane verimsizdi. Yunus ve Barış vasattı.. Barış'ın kestiği tüm toplar etkisizdi.. Yunus'un oynayıp oynamadığı bile belli değildi.. Barış'a gösterilen tepki gereksizdi.. Trabzonspor'da ise her pozisyonda Zubkov vardı..

Merkezi iyi kapattılar.. Onana, Uğurcan'ı unutturmuş.. Adam güven veriyor tartışmasız!.. Trabzonspor'un en zayıf halkası Muçi idi.. Ama Tekke'nin de ona sınırsız destek olduğunu görüyoruz.. Özetle iki takım 1'er puanı hak etti. Hakemlerin bahis skandalının konuşulduğu böyle günlerde bir büyük maça çıkıp yönetmek de kolay değildi. Cihan Aydın'ı başarılı buldum.

LEVENT TÜZEMEN: TRABZONLU OYUNCULAR ÇOK DİKKATLİYDİLER

Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş. Trabzonlu oyuncular, çok dikkatliydiler. Galatasaray'a rahat pas ortamı bırakmadıkları gibi geniş alanda da hücum yapmasına izin vermediler. Yunus ve Sane'nin etkisiz oyunları Galatasaray'a hücum zenginliği yaratamadı. Sane yine de rakibi kovalayarak ve savunmaya yardım ederek hücumdaki eksikliğini giderdi. Barış ve Sallai'nin kanatlardan yaptığı ortalar etkisizdi. Orta yapacak oyuncuların belirli bir planı olmalıdır

Gelişigüzel orta yapılamaz. Maalesef Barış ısrarla Pina'yı geçmeye çalıştığı için çok top kaybı yaptı. Trabzon'un savunmasını fazla öne çıkarmaması ve pozisyon hatası yapmaması zaten pas almakta zorlanan Osimhen'in pozisyon üretmesini zorlaştırdı. Nijeryalı yıldızın tek etkili vuruşu, direkten dönen kafa şutuydu. Galatasaray'ın hâlâ geniş bir kadrosu olduğuna inanmıyorum. Okan hoca, uzun süre elinde sahaya sürecek yeterli oyuncu olmadığı için Yunus'u etkisiz olmasına rağmen değiştiremedi.

"ÇÖZECEK FORMULÜ BULAMADI"

Galatasaray, Trabzon'u çözecek formülü üretemedi. Trabzon ise Zubkov ile Uğurcan'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Galatasaray adına en iyi oynayan futbolcular Torreira, Lemina ve kaleci Uğurcan oldu. Trabzonspor ise takım olarak Galatasaray maçına kafaca iyi hazırlanmış. Çünkü iyi mücadele ettiler. Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da evinde takıldı.

MUSTAFA ÇULCU: ÇIKMAYAN SARI KARTLARA RAĞMEN...

G.Saray-Trabzonspor maçı berabere bitti, oyunun hakkı da buydu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın öyle basit temaslara fauller çalıyor ki futbol ülkemizde sanki farklı kurallarla oynanıyor. Sonra da net sarıları çıkarmıyor! Maçın başında Zubkov'a kontrolsüz hareketinden Sara'ya sarı çıkarmadı. 13'te Galatasaray Osimhen-Savic mücadelesinde penaltı bekledi, devam kararı doğru. El-kolları illegal kullanarak Zubkov'a müdahalesinde Eren'e sarı çıkmalıydı, çıkarmadı.

Auta çıkan top sonrası topsuz alanda Abdükerim'i reklam panolarına iten Pina'ya sarı çıkmalıydı sözlü ikazla geçti. Maçın majör kararı, 26 da kornerden gelen topa Muçi vurdu, kısa mesafeden top Sara'nın sol kapalı eline geldi. Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. 39'da Barış, açık ve net bir şekilde Pina'yı formasından çekerek durdurdu sarı olmalıydı göstermedi.

40'da Mustafa'ya el-kolları illegal kullanarak yaptığı faulde Sallai'ye sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. Sallai hakem kontenjanında koruma altında oyuna devam etti. Galatasaray'ın iptal edilen golünde Torreira ofsayt, iptal kararı doğru.

"OYUN HAKEMİN KONTROLÜNDEYDİ"

Yunus'a yaptığı kontrolsüz harekete Folcarelli'ye sarı çıkarmadı. 77'de Galatasaray'ın iptal edilen golünde Sane ofsayt, karar doğru. Sallai'ye yaptığı ciddi faul sonrası oyundan Bouchuari'nin ihracı net doğru. Çıkmayan sarı kartlara rağmen oyun hakemin kontrolündeydi. Oyun ve oyuncular, hakemi kabul etti. İkinci yarı daha başarılıydı.

AHMET ÇAKAR: LİGDE AZ TAKIMIN YAPABİLDİĞİNİ YAPTI

Öncelikle 80 dakikaya kadar Trabzonspor'u kutlamak lazım. Ligde pek az takımın yapabildiğini yaptı. Direndi, pas yaparak çıkmaya çalıştı, fazla pozisyon vermedi ama pek de fazla pozisyon bulamadı. Ancak son 15 dakikada G.Saray, Osimhen ile, İcardi ile yakaladığı pozisyonları gole çevirse hak etmedikleri bir galibiyet alacaklardı. Aslında G.Saray'ın ilk yarıdaki temel sorunu, Yunus ve Barış'tı.

Yunus bir türlü geçen yıl Mertens'in yaptığı, orta saha forvet bağlantısını istenen seviyede yapamadı. Barış Alper kuvvetli, süratli ama pas vermesi gereken yerde orta yapmaya çalışıyor, alıp gitmesi gereken yerde pas yapıyor. Böyle olunca da Osimhen, istediği topları alamadı. İkinci yarının da ilk yarıdan pek farkı yoktu. Osimhen'in neredeyse tüm maç boyunca yaşadıklarını Trabzonsporlu Onuachu da yaşadı. Onuachu çabuk bir oyuncu değil. Tepeden gelen topları da kafayla indirmeye çalışıyor ama onun asıl gol özelliği, yan toplar. Fakat Trabzonspor pek az sıfıra inebildi, Onuachu da istediği topları alamadı.

"CİHAN AYDIN'I BEĞENDİM"

Maç masa başında zordu. Bahis skandalı hakemlerin işini daha da zorlaştırdı ama ben Cihan Aydın'ı beğendim. Belki biriki sarı kart verebilirdi, biriki faulü yanlış verdi ama böylesine bir maçta bana göre çok iyiydi. Son dakikalarda G.Saray, Osimhen ile penaltı bekledi ama penaltı değil. Osimhen, Trabzonsporlu oyucunun uzanmış ayağının üzerine kendini bırakıveriyor.