Haberler Galeri Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay yorum: "2. sarıyı..."
Giriş Tarihi: 22.12.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:59

Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay yorum: "2. sarıyı..."

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek, sezonun ilk yarısını lider kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, mücadeleye dair çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o ifadeler...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla geçerek, ligin ilk yarısını lider kapatmayı başardı.

SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, sarı-kırmızılıların galibiyetini yorumladı.

BÜLENT TİMURLENK: CEVABI SAHADA VERİYOR

Geçen sezonun Galatasaray adına travmatik iki maçıydı Kasımpaşa ile oynadıkları. Futbolda bir rakiple aynı sezonda iki kez berabere kalırsanız kutu haber, iki kez 3-3 berabere kalırsanız 9 sütuna manşet olur.. Bu kez manşetlere "Son şampiyon, 2026'ya lider girdi" yazdırmak için çıktı sahaya Okan Buruk ve ekibi. Osimhen ve Lemina'nın yokluğunda İlkay ile oynamaya öğrenen Lucas ve Yunus.

Sol bekte ise tek alternatif Kazımcan elbette. Futbolda güzel gollerden daha da güzel asistler vardır. Barış'ın müthiş bir deparla topu Yunus'a akıttığında olduğu gibi. Kafası transferde vs.'de olmadığında nasıl büyük ve büyüyecek bir futbolcu olduğunun tezahürüdür bu. Buruk, geçiş hücumu yememek için bol paslı, set oyununda garantiyi istemişti takımından. Bunu yaparken tempo düştü mü düştü… Leroy Sane düşen tempoyu içeri toplu koşularıyla yükselten adam. Onun takımın hücuma kattığı kalite dün İlkay'ın iki son vuruşuyla taçlanabilirdi ama olmadı.

"TEBRİKLER OKAN BURUK VE ÖĞRENCİLERİ..."

Oyunu iki ayrı dilimde Kasımpaşa'ya verdiler ikinci yarıda. Tek farkın tedirginliği tribünlerde yaşanırken yine bir ön alan presi ve Sara'nın şık plasesi. Icardi sahada cevap vermeyi seviyor. Dün o plaseyi Kasımpaşa kadar "Icardi gitsin" Derneği üyelerine de attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçın ağır temposu elbette omuzlarındaydı, son şampiyon yeni yıla o yüke rağmen 3 puan önde giriyor. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri. "Tersine iletişim" uzmanı Genel Sekreter Eray Yazgan, gitsin bu başarıyı ve emeği anlatsın onlara sofralarda...

LEVENT TÜZEMEN: USAIN BOLT GİBİ ADAM

Kasımpaşa maçları Galatasaray açısından zor geçiyor. Çünkü Kasımpaşalı oyuncular, içeride ve dışarıda Galatasaray maçlarına zihinsel olarak iyi motive oluyor. Galatasaray, 10. dakikada erken golle öne geçti. Gol öncesi Barış'ın attığı depar, Usain Bolt kalitesindeydi. Yunus'un da vuruşu müthiş kaliteliydi.

Kasımpaşa, golü yemesine rağmen asla kompakt futbol anlayışından uzaklaşmadı ve sürekli geçiş oyunlarıyla pozisyon bulmayı planladı. İlk yarıda eğer Barış ön direğe topu gönderseydi, Yunus da Kasımpaşa kalesine çalımı basıp sağ ayağıyla kaleye vurmayı düşünseydi Galatasaray, geniş skora ulaşırdı. Özellikle Yunus'un pozisyonunda Sane'nin verdiği pas ders olacak güzellikteydi.

İkinci yarı Galatasaray, yine rakip kaleye yüklendi, pozisyonlar üretmeye çalıştı. Sane ve Barış'ın kanatlardan yarattığı hücumlar hep tehlikeli oldu. Yunus, kalitesi ile rakip savunma önünde pas istasyonu olurken hem arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de gerektiğinde kendisi pozisyona girdi.

Yunus'un Sane ile kurduğu birliktelik olumluydu. Galatasaray'ı rahatlatan golü, Yunus'un baskı ile kazandığı top sonrası verdiği pasta, Sara mükemmel bir vuruşla attı. Maç boyu gol için çalışan Icardi, o mutluluğu 88'de yaşadı. Kupada Başakşehir'i yendikten sonra tam dinlenmeden, iki gün sonra lig maçına çıkan Galatasaray için öncelikli hedef kazanmaktı. Üç golle alınan üç puanla Galatasaray hem liderlik koltuğuna yeniden oturdu hem de ilk yarı sonunda 40 puan barajını geçen tek takım oldu.

MUSTAFA ÇULCU: İSİMLERDEN KORKARAK MAÇ YÖNETİYOR

Galatasaray öyle yüksek tempo başladı ki, sanırsın şampiyonluk maçı oynuyor. Helal olsun, böyle olmalı. İstek ve iştah, ligin ilk yarısını lider bitirme arzusu içinde olduklarını net gösterdi. Barış Alper, zirve seviyesine geldiğini Yunus'a attırdığı goldeki deparı ve geçişi ile gösterdi. Herkes İcardi'ye gol attırmak için seferber olmuşz ancak Arjantinli'nin son vuruş kalitesinde düşüş var. Galatasaray yorulunca vites düşürdü rölantiye aldı. Ama son bölümde biraz hareketlendi, üstün futbolla farklı galibiyeti buldu. Oyunun kahramanı dinamo gibi çalışan Torreira'ydı. Attığı golle İcardi moral buldu, seyirci bir başka coştu.

Alper Akarsu, maça başlarken 40. saniyede Barış Alper'in aleyhine çaldığı faul yorumu ile biten bir hakem kalitesi ortaya koydu! Bir gece önce Thiam ve Abraham'ın formaları nerdeyse üzerlerinden çıkarılacaktı, 'Devam' diyen; Barış'ın rakibin formasına dokunuşuna faul çalan Ferhat'ın hakemleri, futbol zevkimizin içine ediyorlar. Bu uydurma faulden sonra balans ayarı başladı.

"REZİL OLDUN"

Hele ki ilk yarıda çaldığı 14 faulün yarısı yalan. Oyuncuların isminden, teknik direktörlerden korkarak duruma göre maç yönetiyor. Kazımcan'a çıkan sarı ne kadar doğruysa Torreira'ya çıkan sarı o derece yanlıştı. Madem kendinden eminsin kararlarının arkasındasın 80'de rakibine kontrolsüz hareketinden dolayı Torreira'yı ikinci sarıdan at o zaman ya da ilk sarıyı uydurma! Bak yemedi atamadın rezil oldun.

AHMET ÇAKAR: LİGİN ÜZERİNDE BİR TAKIM

Galatasaray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. Galatasaray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu. Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu.

Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu… Kasımpaşa, maç boyu kafasını kaldıramadı. Kaleye gidemediler, 2 pas yapamadılar.

Bu tabii ki Kasımpaşa'nın kalite düşüklüğü ama aynı zamanda G.Saray'ın kaybettiği topları kazanma arzusu da etkili oldu. Oyunun sonlarına doğru fark arttı, önce Sara sonra da maç boyu istediği topları fazla alamayan Icardi'nin vuruşu ile G.Saray devreyi hem mutlu hem de lider kapattı. G.Saray'da bazı oyuncular var ki olmazsa olmazlar. Bunlardan biri Torreira. İlkay da öyle. Tabii ki Sanchez'i de unutmayalım.

"60-70 DAKİKA MÜKEMMEL YÖNETTİ..."

Gelelim hakem Alper Akarsu'ya. 60-70. dakikaya kadar mükemmel maç yönetti. Maç kolaydı, oyuncular iyi niyetliydi. Ama son bölümde iki hata yaptı.

TORREIRA'NIN POZİSYONU HAKKINDA

"Ceza alanı dışında G.Saraylı oyuncunun yerde elle oynamasını görmedi, göremedi. Torreira'ya da ikinci sarıyı verip oyundan atamadı."