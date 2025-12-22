Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay yorum: "2. sarıyı..."

Bu tabii ki Kasımpaşa'nın kalite düşüklüğü ama aynı zamanda G.Saray'ın kaybettiği topları kazanma arzusu da etkili oldu. Oyunun sonlarına doğru fark arttı, önce Sara sonra da maç boyu istediği topları fazla alamayan Icardi'nin vuruşu ile G.Saray devreyi hem mutlu hem de lider kapattı. G.Saray'da bazı oyuncular var ki olmazsa olmazlar. Bunlardan biri Torreira. İlkay da öyle. Tabii ki Sanchez'i de unutmayalım.