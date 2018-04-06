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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, 55 yıllık eşi Bente Şen'i son yolculuğuna uğurladı. Çiftin büyük aşkı, 'da "" adlı belgesele konu olmuştu.

Giriş Tarihi: 06.04.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 11:24
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Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

'nin eski başkanlarından Ali Şen (79) sınırsız bir aşkla bağlı olduğu 55 yıllık hayat arkadaşı Bente Şen'e (74) veda etti.

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Ali Şen ve Bente Şen'in Sın��rsız Aşkı

lı varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve daha 18 yaşındayken aşık olduğu 'le evlenip Türkiye'ye yerleşen , İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlandı.

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Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

'da "Sınırsız Aşk" adlı bir belgesele konu olacak kadar büyüktü onların aşkı.

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Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

Kosova'nın Prizren şehrinde doğan , 1956'da İstanbul'a göç etti. Fatih'te manav dükkânı açtı ve işletti. Askerden sonra da kaynakçı olarak 'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

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Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

İşlerinde fark yaratan Şen, kısa sürede Ludwigsen-Herman Şirketi'nin genel müdürü oldu. O yıllarda da varlıklı bir mobilyacının kızı olan 'le tanıştı.

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Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

1963'te evlendiler. Türkiye'de mutlu bir ömür sürdüler. 40 yıl sonra Danimarka'da çiftin aşkını ve Ali Şen'in işçilikten patronluğa yükselişini anlatan "Sınırsız Aşk" adlı bir belgesel çekildi.

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Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

Ülkenin resmi televizyon kanalı DR 1'in belgeseli yayımlandığı saatte, Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı vardı. Ama belgesel, o maçtan daha fazla izlenerek bir milyondan fazla kişiyi ekran başına çekti. Ve o aşk, artık bir anı oldu.

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