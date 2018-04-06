Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, 55 yıllık eşi Bente Şen'i son yolculuğuna uğurladı. Çiftin büyük aşkı, Danimarka'da Sınırsız Aşk adlı belgesele konu olmuştu. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen (79) sınırsız bir aşkla bağlı olduğu 55 yıllık hayat arkadaşı Bente Şen'e (74) veda etti. Danimarkalı varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve daha 18 yaşındayken aşık olduğu Ali Şen'le evlenip Türkiye'ye yerleşen Bente Şen, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Danimarka'da Sınırsız Aşk adlı bir belgesele konu olacak kadar büyüktü onların aşkı. Kosova'nın Prizren şehrinde doğan Ali Şen, 1956'da İstanbul'a göç etti. Fatih'te manav dükkânı açtı ve işletti. Askerden sonra da kaynakçı olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti. İşlerinde fark yaratan Şen, kısa sürede Ludwigsen-Herman Şirketi'nin genel müdürü oldu. O yıllarda da varlıklı bir mobilyacının kızı olan Bente Şen'le tanıştı. 1963'te evlendiler. Türkiye'de mutlu bir ömür sürdüler. 40 yıl sonra Danimarka'da çiftin aşkını ve Ali Şen'in işçilikten patronluğa yükselişini anlatan Sınırsız Aşk adlı bir belgesel çekildi. Ülkenin resmi televizyon kanalı DR 1'in belgeseli yayımlandığı saatte, Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı vardı. Ama belgesel, o maçtan daha fazla izlenerek bir milyondan fazla kişiyi ekran başına çekti. Ve o aşk, artık bir anı oldu.