Ali Şen ve Bente Şen'in Sınırsız Aşkı

Ülkenin resmi televizyon kanalı DR 1'in belgeseli yayımlandığı saatte, Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı vardı. Ama belgesel, o maçtan daha fazla izlenerek bir milyondan fazla kişiyi ekran başına çekti. Ve o aşk, artık bir anı oldu.