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Haberler Galeri Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella'ya övgü dolu sözler! "EUR0 2024, Türkiye'nin turnuvası olacak"
Giriş Tarihi: 19.11.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 10:41

Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella'ya övgü dolu sözler! "EUR0 2024, Türkiye'nin turnuvası olacak"

Almanya-Türkiye maçı nefes kesti. A Milli Takımımız hazırlık maçında Berlin'de Almanya'yı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-2 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, müthiş maç sonrası A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolculara övgüler yağdırdı. İşte iki usta ismin kaleme aldığı yazılar...

Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella’ya övgü dolu sözler! EUR0 2024, Türkiye’nin turnuvası olacak

Almanya-Türkiye maçı nefes kesti. A Milli Takımımız hazırlık maçında Berlin'de Almanya'yı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-2 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, müthiş maç sonrası A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolculara övgüler yağdırdı. İşte iki usta ismin kaleme aldığı yazılar...

Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella’ya övgü dolu sözler! EUR0 2024, Türkiye’nin turnuvası olacak

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Bu kadar kötü başlayıp, böylesine iyi giden bir maçı uzun süredir izlemedim. Montella "Salıyı" düşüneceklerini söylemişti. Yani; Galler karşısına yorgun çıkarmak istemedikleriyle Almanya karşısına dikti takımı.

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Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella’ya övgü dolu sözler! EUR0 2024, Türkiye’nin turnuvası olacak

"Bizimkiler"in hastalığıdır; hazırlık maçlarında ayaklar çok istekli koşmazlar. Bu kez öyle olmadı. 72 bin seyircinin büyük bölümü gurbetçilerden olunca, herkese "Dikkat" komutu da geldi elbette.

Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella’ya övgü dolu sözler! EUR0 2024, Türkiye’nin turnuvası olacak

Altay Bayındır, Fenerbahçe'den üstlendiği misyondan kurtulamadı yine. Kalesine gelen ilk top gol oldu. Enteresandır, ikinci yarıda da ilk gelen şut ağlara değdi. Sonrasında tuttu takımı maçta.

Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella’ya övgü dolu sözler! EUR0 2024, Türkiye’nin turnuvası olacak

Montella'nın ilk defa bir araya getirdiği grubu tek vücut yapması, müthiş bir geçiş oyunu işlemesi takıma, hiçbir oyuncusunun sorumluluk almaktan kaçınmaması… Bunlar bir teknik adam için önemli vurgular. Ama O'nu farklı kılan, bu çocuklara rakipten daha kötü olmadıklarını, hatta iyi olabileceklerini bilmelerini gerektiğini hissettirmesi.

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