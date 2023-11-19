Almanya-Türkiye maçı sonrası Montella'ya övgü dolu sözler! "EUR0 2024, Türkiye'nin turnuvası olacak"

Almanya-Türkiye maçı nefes kesti. A Milli Takımımız hazırlık maçında Berlin'de Almanya'yı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-2 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, müthiş maç sonrası A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolculara övgüler yağdırdı. İşte iki usta ismin kaleme aldığı yazılar... GÜRCAN BİLGİÇ - ONLAR MUTLU, BİZLER İSE KEYİFLİ Bu kadar kötü başlayıp, böylesine iyi giden bir maçı uzun süredir izlemedim. Montella 'Salıyı' düşüneceklerini söylemişti. Yani; Galler karşısına yorgun çıkarmak istemedikleriyle Almanya karşısına dikti takımı. 'Bizimkiler'in hastalığıdır; hazırlık maçlarında ayaklar çok istekli koşmazlar. Bu kez öyle olmadı. 72 bin seyircinin büyük bölümü gurbetçilerden olunca, herkese 'Dikkat' komutu da geldi elbette. Altay Bayındır, Fenerbahçe'den üstlendiği misyondan kurtulamadı yine. Kalesine gelen ilk top gol oldu. Enteresandır, ikinci yarıda da ilk gelen şut ağlara değdi. Sonrasında tuttu takımı maçta. Montella'nın ilk defa bir araya getirdiği grubu tek vücut yapması, müthiş bir geçiş oyunu işlemesi takıma, hiçbir oyuncusunun sorumluluk almaktan kaçınmaması… Bunlar bir teknik adam için önemli vurgular. Ama O'nu farklı kılan, bu çocuklara rakipten daha kötü olmadıklarını, hatta iyi olabileceklerini bilmelerini gerektiğini hissettirmesi. Formsuz olan vardı sahada ama ayağı titreyen yoktu. Ferdi başka bir boyuta geçti artık. Sane'yi durdurması, ilk golü atması, oyunu kurması. Üst düzey profesyonellik ile her maçta sahada. Ferdi ve İsmail cepte… Abdülkadir ile İrfan Can yönetmen koltuğunda, sıkıntı yok. Kenan Yıldız'ı da ekledik artık umut çizelgemize. Kim yok daha? Arda Güler… Genç kahramanımızda sırasını bekliyor. Çok farklı ve ışıltılı bir takım olma yolundayız. Kaan Ayhan bu maçın 'hamalıydı' Helal olsun çocuğa. Abdülkadir'in orta sahaya getirdiği enerjiye de dikkat. Maçı 'klasik' santrforsuz oynadığımızın da altını çizelim. Onlar mutlu, biz keyifli. Yolları açık olsun… LEVENT TÜZEMEN - MONTELLA TAKIMIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ İtalyan teknik adam Montella'yı Adana'ya getirdiği için Sayın Murat Sancak'a teşekkür ediyorum. Milli Takım'ı Montella'ya emanet eden TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi kutluyorum. Akdenizli Montella Milli Takım'ın çehresini değiştirdi, izleyenlerin keyif aldığı, oyuncuların mutlu olduğu bir takım yarattı. Düşünün Berlin'de Almanların evinde Almanya Milli Takımı'na karşı değişik bir ilk 11'le çıktık. Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, 18 yaşındaki Kenan Yıldız, kalede hâlâ forma giymemiş Altay'ı Montella cesaretle sahaya sürdü. Montella oyuncuları zihinsel olarak mükemmel motive etmiş olacak ki; sahada Almanlara sahayı dar eden, önde baskı yapan, nefes aldırmayan bir Milli Takım izledik. Almanları kalelerine hapsettik, etkili ataklar yaptık. Hazırlık maçı olmasına rağmen Milli Takım olarak Almanların canını yakan büyük bir futbol oynadık. Ferdi ve Kenan ile iki güzel gol attık. Ferdi'nin golünde Abdülkerim'in mühendis biçimi uzun pası mükemmeldi. Ferdi'nin de önce topu kontrol edişi ardından attığı gol şutu alkış aldı. Abdülkerim savunmada hatasız oynarken Okan Buruk'a da 'Benim yerimi değiştirme' mesajını yolladı. Yusuf Sarı'nın penaltı golünden sonra tüm futbolcuların Montella'ya koşup oluşturdukları sevgi yumağının fotoğrafının alt yazısı şöyleydi: 'İyiki geldin Montella. Bizi kendimize getirdin. Özgüvenimizi toplamamızı sağladın. Hep birlikte seninle büyük başarılara imza atacağız. Bekle bizi Almanya.' Berlin'de tribünlerdeki coşkuya ve müthiş desteğe bakınca Almanya'da haziran ayında başlayacak EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin turnuvası olacak.