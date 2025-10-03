Giriş Tarihi: 03.10.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 09:47
Arda Güler tarihi sıçrama yaptı! En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu...
Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden önemli Türk yıldızlar gösterdikleri performanslarla takdir toplamaya devam ediyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi milli futbolcular Avrupa'da adından söz ettirirken, sizler için dünyanın en değerli Türk futbolcularını bir araya getirdik. Yapılan piyasa değeri güncellemesinin ardından Arda Güler'in sıçrayışı dikkatleri çekti. İşte detaylar…