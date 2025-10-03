Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 09:47

Arda Güler tarihi sıçrama yaptı! En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu...

Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden önemli Türk yıldızlar gösterdikleri performanslarla takdir toplamaya devam ediyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi milli futbolcular Avrupa'da adından söz ettirirken, sizler için dünyanın en değerli Türk futbolcularını bir araya getirdik. Yapılan piyasa değeri güncellemesinin ardından Arda Güler'in sıçrayışı dikkatleri çekti. İşte detaylar…

Transfermarkt'ın profesyonel liglerde gerçekleştirdiği ara güncellemenin ardından oyuncuların yeni değerleri belli oldu.

Güncelleme öncesinde 45 milyon Euro değeri bulunan milli oyuncu Arda Güler'in yaptığı sıçrama dikkatleri çekti. Arda, Türk futbol tarihine geçti.

Yapılan ara güncellemenin ardından en değerli 10 Türk futbolcu da sıralandı. İşte o yıldızlar ve değerleri…

10 – Yunus Akgün (15 milyon Euro)

9 – Uğurcan Çakır (15 milyon Euro)

8 – Can Uzun (18 milyon Euro)

7 – Kerem Aktürkoğlu (23 milyon Euro)

6 – Ferdi Kadıoğlu (25 milyon Euro)

5 – Barış Alper Yılmaz (25 milyon Euro)

4 – Orkun Kökçü (28 milyon Euro)

3 – Hakan Çalhanoğlu (30 milyon Euro)

2 – Kenan Yıldız (50 milyon Euro)

1 – Arda Güler (60 milyon Euro)