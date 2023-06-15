Arda Güler transfer mi oluyor, serbest kalma bedeli ne kadar? Fenerbahçeli Arda Güler hangi takıma transfer olacak, takımdan ayrıldı mı?

Son dakika Arda Güler transfer haberi gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fabrizio Romano'nun Avrupa'nın devlerinin milli oyuncuyu takımına katmak istediğini dile getirmesinden sonra futbolseverler, "Arda Güler transfer mi oluyor?" sorusuna yanıt aramakta. Gece Arda Güler'in annesi Serap Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama birçok Fenerbahçe taraftarının dikkatini çekmiş durumda. Serbest kalma bedeli gündemdeki yerini aldı. Peki, Arda Güler hangi takıma transfer olacak? İşte son dakika Arda Güler transfer haberi