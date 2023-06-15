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Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:43

Arda Güler transfer mi oluyor, serbest kalma bedeli ne kadar? Fenerbahçeli Arda Güler hangi takıma transfer olacak, takımdan ayrıldı mı?

Son dakika Arda Güler transfer haberi gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Fabrizio Romano'nun Avrupa'nın devlerinin milli oyuncuyu takımına katmak istediğini dile getirmesinden sonra futbolseverler, "Arda Güler transfer mi oluyor?" sorusuna yanıt aramakta. Gece Arda Güler'in annesi Serap Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama birçok Fenerbahçe taraftarının dikkatini çekmiş durumda. Serbest kalma bedeli gündemdeki yerini aldı. Peki, Arda Güler hangi takıma transfer olacak? İşte son dakika Arda Güler transfer haberi

Arda Güler transfer mi oluyor, serbest kalma bedeli ne kadar? Fenerbahçeli Arda Güler hangi takıma transfer olacak, takımdan ayrıldı mı?

Arda Güler transfer mi oluyor, hangi takıma gidecek, bonservis bedeli ne kadar sorusu yanıt arıyor. 18 yaşındaki Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler serbest kalma bedeli konuşulurken, annesi Serap Güler'in sosyal medya paylaşımı birçok Fenerbahçeli taraftarı üzdü. Peki, Arda Güler transfer mi oluyor? İşte detaylar

Arda Güler transfer mi oluyor, serbest kalma bedeli ne kadar? Fenerbahçeli Arda Güler hangi takıma transfer olacak, takımdan ayrıldı mı?

ARDA GÜLER'İN ANNESİNDEN VEDA PAYLŞIMI

18 yaşındaki 10 numaranın annesi Serap Güler'den Fenerbahçe taraftarlarını üzen bir paylaşım geldi. Gece 00.57'de paylaşım yapan anne Güler, "Her Seçim bir vazgeçiştir" adlı tweeti attı. Yapılan paylaşım sonrası, Arda Güler transfer mi oluyor soruları yanıtlanmak için bekleniyor.

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Arda Güler transfer mi oluyor, serbest kalma bedeli ne kadar? Fenerbahçeli Arda Güler hangi takıma transfer olacak, takımdan ayrıldı mı?

DEV KULÜPLER ARDA'NIN PEŞİNDE

Fabrizio Romano Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri için sadece 17,5 milyon Euro" ifadesini kullandı.

Twitter'da 15 milyondan fazla takipçi sayısı bulunan dünyaca ünlü gazeteci ve duyumcu Fabrizio Romano, Arda Güler'in dünyanın en büyük takımları tarafından takip edildiğini dile getirdi.

Arda Güler transfer mi oluyor, serbest kalma bedeli ne kadar? Fenerbahçeli Arda Güler hangi takıma transfer olacak, takımdan ayrıldı mı?

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENİRSE AYRILABİLİR

Aktüel olarak Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında zirvede yer alan Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17,5 milyon Euro olarak belirlendi. Herhangi bir takım bu fiyata çıktıktan sonra oyuncuyla anlaşırsa Arda'yı takımına katabilir.

Arda Güler transfer mi oluyor, serbest kalma bedeli ne kadar? Fenerbahçeli Arda Güler hangi takıma transfer olacak, takımdan ayrıldı mı?

L'EQUIPE EN İYİ 10. OYUNCU OLARAK SEÇTİ

Fransa'nın önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan L'equipe, 1 Ocak 2004'ten sonra doğan en yetenekli oyuncular listesini yayımladı. Arda Güler listenin 10 sırasında yer alıyor.

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