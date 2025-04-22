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Haberler Galeri Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…
Giriş Tarihi: 22.04.2025 19:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 19:43

Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de teknik director Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışılmaya devam ediyor. Arsenal'e 3-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan Madrid devinde hedef tahtasına konan İtalyan teknik adam için flaş bir ayrılık iddiası geldi. Arda Güler'in yeni hocası için tarih verilirken, adaylar arasında yer alan Xabi Alonso için resmi açıklama geldi.

Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışma konusu oldu.

Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…

ARSENAL'E ELENDİ

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Arsenal, 3-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibini kupanın dışına itti.

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Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…

LİGDE BARCELONA'NIN GERİSİNDE

Ligde de istediği sonuçları alamayan Real Madrid, zirvede Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…

Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı oyunla hayal kırıklığı yaratan Madrid devinde Ancelotti en çok eleştirilen isim oldu.

Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Arsenal maçlarındaki performans nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adam, istifa etmeyeceğini ve görevine devam edeceğini belirtmişti.