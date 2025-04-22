Giriş Tarihi: 22.04.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
19:43
Arda Güler’in yeni hocası için tarih verildi! O günden sonra her şey değişebilir…
Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de teknik director Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışılmaya devam ediyor. Arsenal'e 3-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan Madrid devinde hedef tahtasına konan İtalyan teknik adam için flaş bir ayrılık iddiası geldi. Arda Güler'in yeni hocası için tarih verilirken, adaylar arasında yer alan Xabi Alonso için resmi açıklama geldi.