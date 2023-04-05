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Haberler Galeri Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:02

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Kral Kupası rövanş maçında İspanya'nın iki büyük takımı karşı karşıya gelecek. İlk maçta Santiago Bernebau'da Barcelona, Madrid ekibini 1 – 0 yendi. Bu noktada El Clasico'yu izlemek isteyen vatandaşlar, "Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Maçın hakemi Juan Martínez Munuera olarak belirlendi. Peki, Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Camp Nou'da oynanacak maçı Juan Martínez Munuera yönetecek. Muhtemel 11'ler yazılırken, iki takımda da eksiklikler dikkat çekiliyor. Peki, Barcelona Real Madrid hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Copa Del Rey ikinci maçı bu akşam 22.00'de oynanacak. Maç Spotify Camp Nou'da oynanacak. Maçı Juan Martínez Munuera yönetecek.

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Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Tivibu Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona:

Ter Stegen; Balde, Alonso, Kounde, Araujo; Gavi, Busquets, Kessie; Fati, Lewandowski, Raphinha

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid:

Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius

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