Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İspanya Kral Kupası Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Camp Nou'da oynanacak maçı Juan Martínez Munuera yönetecek. Muhtemel 11'ler yazılırken, iki takımda da eksiklikler dikkat çekiliyor. Peki, Barcelona Real Madrid hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar