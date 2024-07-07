Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
14:39
Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Euro 2024 Çeyrek Finali'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'a destek için Berlin'e gitti. Yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Avusturya maçı sonrası Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen cezayı değerlendirerek "Bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır" dedi.