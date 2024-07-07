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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 14:39

Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Euro 2024 Çeyrek Finali'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'a destek için Berlin'e gitti. Yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Avusturya maçı sonrası Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a verilen cezayı değerlendirerek "Bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır" dedi.

MURAT ÖZBOSTAN
Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!

Almanya'da gerçekleştirilen Euro 2024'de Milli takımımız çeyrek final turunda Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuvaya futboldan daha çok Avusturya maçında Merih Demiral'ın maçtan sonra yaptığı Bozkurt işareti damga vurdu. Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçı tribünden takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan maç sonrası yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!

Başkan Erdoğan UEFA'nın Meril Demiral'a Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle verdiği 2 maçlık skandal karar hakkında; "UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır, ama millilerimizin moral ve motivasyonunu hamdolsun etkilememiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen A Milli Futbol Takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne bu akşam adeta kök söktürdü." dedi.

Başkan Erdoğan "Merih Demiral'a verilen ceza siyasidir" | Video

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Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!

Merih Demiral hakkındaki karar, tam olarak neyi cezalandırmaya yönelikti? Temiz bir mücadele verilmişken, temiz bir taraftar desteği varken, başarılı devam ettirilirken, gerçekten samimiyetle futbola siyaset sokulmaması yönünde bir çabanın karşılığı mı bu? Yoksa tersi bir durum mu söz konusu? Çifte standart dediğimiz şey tekrar niye karşımıza çıkıyor burada? Bir yandan bu haksız cezayı konuşuyoruz ama geçen hafta boyunca oyuncularımızla ilgili Batı medyasının yayın organlarında onların hem kapasitelerini, yeteneklerini hem sosyal zekalarını, üretkenliklerini öven yazılarla da karşılaştık. Acaba bu başarı inançla birlikte ortaya konulunca mı rahatsız eden bir resme dönüşüyor? Yine akla gelen sorulardan bir tanesi de bu, bu mu huzursuz ediyor?

Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!

Batı'nın bugüne kadar zihniyet itibarıyla bize yaklaşımı hiçbir zaman değişmemiştir. Batı aynı zihniyetiyle devam etmiştir ve aynı şekilde de devam etmektedir. Merih Demiral'a verdikleri ceza, adeta ilk andan itibaren kararı verilmiş olan bir ceza. Ben Kazakistan'dan dönüşte uçak söyleşimizde de ifade etmiştim. Eğer olay bozkurt işaretini cezalandırmaksa Almanlar'da kartal var, kartalı cezalandırıyor musunuz? Yok. Fransızlarda horoz var, 'Niye horozlanıyorsun' diyerek kalkıp da Fransızları cezalandırıyor musunuz? Yok. Fakat Türkiye'de o golün ve arka arkaya atılan gollerin heyecanı içerisinde bizim efsanelerimizde yer alan bozkurt işaretini yapan Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir.

Başkan Erdoğan’dan Merih Demiral, Montella, Arda Güler ve yabancı sınırı hakkında flaş açıklamalar!

Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır. Bunun en güzel karşılığı da aslında bu maçtan bizim galip olarak çıkmamız olacaktı. Ben zaten inanıyorum ki bütün futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu aşkla, bu heyecanla sahaya çıktılar. Onlara sahada güzel bir ders vereceklerdi ama ne yazık ki bu son 3-5 dakika içerisinde yakalanan pozisyonlar gole döndürülmüş olsaydı, oradan ağlayarak dönen onlar olacaktı. Maalesef olmadı. Sorunuzda yatan o ruh maalesef bizim de beklentimizdi olmadı. Artık şimdi 2026'da Dünya Kupası, 2028'de Avrupa Şampiyonası var. Şimdi bizim bunlara en güzel şekilde hazırlanarak, Montella'nın da dediği gibi inşallah bunların rövanşını orada alma şansımız var. Böyle de bir ekip inşallah hazırlandı.

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