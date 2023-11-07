Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 07.11.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 11:06

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4 maçına çıkıyor. Alman devi Bayern Münih karşısında mücadele edecek sarı kırmızılılar Allianz Arena'ya konuk olacak. Zorlu mücadelede puan arayışı devam ediyor. Bayern Münih Galatasaray maçı canlı ve şifresiz seçenekleri ile gündemde. Grupta lideri takip eden ekipte Okan Buruk'un ilk 11 kararı merak ediliyor. Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11’ler

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda ekranlara gelecek açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında lider ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın ilk 11'i, maçın hakemi ve canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Galatasaray UEFA maçı canlı izle ekranı başında toplanacak taraftarlar temsilcimizi takip edecek. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11’ler

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. MAÇINA ÇIKIYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4 hafta heyecanı başlıyor. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A grubunda mücadele eden Galatasaray bu kez Alman devi Bayern Münih karşısında.

İlk maçında Kopenhag karşısında 2-2 berabere kalan Galatasaray, daha sonra Manchester United maçından 3-2 galibiyet ile ayrıldı. Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olan GS, rövanş için deplasmanda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11’ler

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Galatasaray maçı 8 Kasım Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çalacak.

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11’ler

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11’ler

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

SON DAKİKA