Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4 maçına çıkıyor. Alman devi Bayern Münih karşısında mücadele edecek sarı kırmızılılar Allianz Arena'ya konuk olacak. Zorlu mücadelede puan arayışı devam ediyor. Bayern Münih Galatasaray maçı canlı ve şifresiz seçenekleri ile gündemde. Grupta lideri takip eden ekipte Okan Buruk'un ilk 11 kararı merak ediliyor. Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.