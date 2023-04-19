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Haberler Galeri Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 15:35

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak soruları yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz takımı, Almanları 3 – 0'lık net bir skorla yenmişti. Maça Erling Haaland damga vurmuştu. Rövanş maçı bu akşam Allianz Arena'da oynanacak ve maçı Clement Turping yönetecek. Maçı takip etmek isteyenler, Bayern Münih Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 ekranlarında yayınlanmakta. Peki, Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda? İşte Bayern Münih Manchester City maçı canlı yayın bilgileri

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu yanıt arıyor. Thomas Tuchel yönetiminde Bayern Münih 3 – 0'lık yenilginin ardından maçı kazanmak istiyor. Bu noktada sporseverler, "Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Manchester karşısında 18 Nisan Çarşamba (bugün) mücadele edecek. Karşılaşma TSİ saat 22.00'da başlayacak.

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Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Heyecanlı maç EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih:

Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City:

Ederson; Akanji, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

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