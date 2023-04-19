Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak soruları yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz takımı, Almanları 3 – 0'lık net bir skorla yenmişti. Maça Erling Haaland damga vurmuştu. Rövanş maçı bu akşam Allianz Arena'da oynanacak ve maçı Clement Turping yönetecek. Maçı takip etmek isteyenler, Bayern Münih Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 ekranlarında yayınlanmakta. Peki, Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda? İşte Bayern Münih Manchester City maçı canlı yayın bilgileri