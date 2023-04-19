Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu yanıt arıyor. Thomas Tuchel yönetiminde Bayern Münih 3 – 0'lık yenilginin ardından maçı kazanmak istiyor. Bu noktada sporseverler, "Bayern Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar