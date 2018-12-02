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  • Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

derbisinde 'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

'de 14. haftanın merakla beklenen maçında , 'evinde 1-0 mağlup etti. Müsabaka'nın ilk yarısına Galatasaray'ın penaltı beklediği o anlar damga vurdu.

Giriş Tarihi: 02.12.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 22:42
Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

'in 14. haftasındaki derbi maçta konuk olduğu 'a 1-0 yenilen 'ın kötü gidişi sürüyor.

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine 2-0 yenilerek üst tura çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ile oynanan derbi maçı da kaybederek, zirve yarışında yara aldı.

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Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

Karşılaşmanın 18. dakikasında Adem Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan , özellikle maçın son bölümünde bulduğu birkaç önemli fırsattan da yararlanamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

Sarı-kırmızılı takım ligde 24 puanda kalırken, bu galibiyetle puanını 24 yaparak 'ı yakaladı.

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

, ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 resmi maçın sadece birini kazanabildi.

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

Bu dönemde Süper Lig'de Kayserispor'u yenen , Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile 'a mağlup oldu.

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