Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın penaltı isyanı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın merakla beklenen maçında Beşiktaş, Galatasaray'evinde 1-0 mağlup etti. Müsabaka'nın ilk yarısına Galatasaray'ın penaltı beklediği o anlar damga vurdu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın kötü gidişi sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine 2-0 yenilerek üst tura çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan derbi maçı da kaybederek, zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Adem Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, özellikle maçın son bölümünde bulduğu birkaç önemli fırsattan da yararlanamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım ligde 24 puanda kalırken, Beşiktaş bu galibiyetle puanını 24 yaparak Galatasaray'ı yakaladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 resmi maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu dönemde Süper Lig'de Kayserispor'u yenen Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a mağlup oldu.