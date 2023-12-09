Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Trendyol Süper Lig 15'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 3 sırada yer alan iki takım, Avrupa için mücadele edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlendi. Muhtemel 11'ler, kart cezalıları ve sakatlıklara bakarak belli oldu. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri.