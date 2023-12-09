Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarında yayımlanacak. Atilla Karaoğlan yöneteceği maç için deplasman yasağı kararı kaldırıldı.