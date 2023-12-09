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Haberler Galeri Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 08:49

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Trendyol Süper Lig 15'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 3 sırada yer alan iki takım, Avrupa için mücadele edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlendi. Muhtemel 11'ler, kart cezalıları ve sakatlıklara bakarak belli oldu. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarında yayımlanacak. Atilla Karaoğlan yöneteceği maç için deplasman yasağı kararı kaldırıldı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 15'inci hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçı 19.00'da oynanacak. Maçı, Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ve Tod Tv ekranlarında yayımlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Salih, Gedson, Chamberlain, Cenk, Aboubakar, Rebic.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-samuel, Djiku, Samet (Oosterwolde), Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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