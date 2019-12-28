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  • Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

- maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde 3 penaltılarının verilmediği gerekçesiyle MHK ve hakem Cüneyt Çakır'a isyan eden Beşiktaşlı taraftarlar, dünkü maçında eşi benzeri görülmeyen bir protestoya imza attı…

SABAH Spor
Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:41
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

Süper Lig'in 17. haftasında , 'ni 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

Maça hızlı başlayan 'ın 28. saniyede Ljajic ve 7. dakikada Gökhan ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

11. dakikada Nadir Çiftçi, Vida ile girdiği ikili mücadelede faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

Nadir itirazlarını sürdürünce önce sarı kartını çıkartan hakem Fırat Aydınus, 1 dakika sonra da aynı oyuncuyu tepkisinden dolayı direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

36. dakikada ise Aydınus, Ljajic'e faul yapan Yasin Pehlivan'a önce sarı kart gösterdi.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

VAR tarafından pozisyonu tekrar izlemesi için davet edilen hakem, bu kez kırmızı kartını çıkardı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmemiş protesto

Bu karara tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre, "Eyyam yapsana Fırat Aydınus, eyyam yapsana" diye bağırdı.

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