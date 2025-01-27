Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
09:29
Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: “Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…”
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk lig maçında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 79'uncu dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Rafa Silva ile golü buldu. Golden 6 dakika sonra ev sahibi Erdal Rakip ile skora denge getirdi. Takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan ve Ali Gültiken, Antalyaspor – Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…