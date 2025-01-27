Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: “Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…”
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:29

Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: “Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…”

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk lig maçında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 79'uncu dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Rafa Silva ile golü buldu. Golden 6 dakika sonra ev sahibi Erdal Rakip ile skora denge getirdi. Takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan ve Ali Gültiken, Antalyaspor – Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında deplasmanda ONVO Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…

Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlıların golünü 79'uncu dakikada Rafa Silva, Akdeniz ekibinin golünü ise 85.dakikada Erdal Rakip kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…

Bu sonucun ardından ligde üst üste 2 maçta puan kaybı yaşayan Kartal, puanını 32, ev sahibi takım ise 22 yaptı.

Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…

SABAH Spor yazarları Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki performansını ve ilk lig maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer'i yorumladı.

Beşiktaş haberi: Beşiktaş maçının ardından sert sözler: Cevabını, bu camiaya vermek zorundalar…

FATİH DOĞAN: Zaman gerek!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunner Solskjaer, Antalya deplasmanında Beşiktaş'ın başka bir yüzüyle tanıştı. Norveçli teknik adam, oyuncularından tempo istedikçe oyunu rakip sahaya taşıma, hızlı ataklar geliştirip sonuca gitme konusunda sıkıntılar yaşadı. Antalyaspor'un hoca değişikliğinin getirdiği ekstra motivasyonu kullandığını söyleyebiliriz.

SON DAKİKA