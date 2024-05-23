Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
13:54
BEŞİKTAŞ TABZONSPOR MAÇI İZLE BJK TS şifresiz || ATV ile Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayın izle linki
Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabakada şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer sahadan kupa ile ayrılmayı hedefliyor. Kartallar ise sezonu kupa ile taçlandırmak istiyor. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma ATV canlı yayın ekranlarından naklen takip ediliyor. Beşiktaş Trabzonspor canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. İşte BJK TS maçı canlı yayın ekranı ve ATV canlı izle linki haberimizde…