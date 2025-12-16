Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! “Takımda oyuncu kalmayacak”
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:26

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! “Takımda oyuncu kalmayacak”

Beşiktaş'tan sezon başında Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın "Biz düşünmüyoruz" diyerek kapıları kapattı. Fatih Tekke ise "Burada rahat etti, güvenlikli alanı var" sözleriyle övgüler yağdırdı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, yıldız futbolcu için dikkat çeken ifadeler kullandı.

  • ABONE OL
Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, futbol kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısı gösterirken, bu süreçte 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

Arnavut futbolcunun Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin olduğu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleri de tecrübeli oyuncuya Kartal'ın kapılarının kapandığını gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

Sergen Yalçın, "Kan değişikliği faydalıdır, Muçi'ye böyle oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim açımızdan Muçi'yle ilgili tasarrufumuz yok, düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde yeterli performans veremedi" dedi.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

Bu sezon Arnavut oyuncuyu geliştiren Fatih Tekke ise "Biz ona ne yaptık? Bizim oyunumuz çok net, opsiyonlar net, olması gereken yerler net, her şey net. Futbolu tanımlamam farklı, belki orada rahat etti. Muçi ve ailesi için burada güvenlikli bir alan var" sözleriyle oyuncusunu övdü.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

TRABZON'DA ALTIN BULDU!

Ernest Muçi, geçmişte 6 gol sınırını Arnavut ekibi Tiran'da iki, Legia Varşova'da bir kez geçmişti. 24 yaşındaki hücumcunun 6 gole en hızlı ulaştığı takım Trabzonspor oldu.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

2019-2020 sezonunda KF Tirana ile 20 maçta 7 gol, 2020-2021'de 20 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

2022-2023'te ise Legia Varşova'da 32 müsabakada 5 kez ağları sarstı. Muçi, bordo-mavili takımın formasıyla ise henüz 12 müsabakada 6 gol attı.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

MURAT ÖZBOSTAN: "İKİ HOCA İKİ FARK"

"Muçi, Beşiktaş'a transfer olduğu anda çok ağır bir yükün altına girmişti. Geldiği günden itibaren ücreti ve bonservis bedeli altında ezildi. Bir de üstüne yanlış yerde oynatılması eklenince Beşiktaş medyasının en büyük hedefi oldu.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

Kaçacak, sığınacak, kendini yeniden futbola verecek bir liman arıyordu. Fatih Tekke, ona bu şansı verdi. Gerçekten de çok istedi. Hatta kendi camiasından gelen "Beşiktaş'ta bile oynamıyor, istenmeyen adam, biz neden alacağız" eleştirileri ile karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

Buna rağmen çok direndi. Bir teknik direktörün, bonservisi kendi takımında olmasa bile Arnavut bir oyuncuya bu kadar sahip çıkması ilginçti. Sırtındaki yükü atan, tekrar eski güvenini kazanan oyuncu da bordo-mavili takımın yıldızı oldu.

Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! Takımda oyuncu kalmayacak

Diğer tarafta ise hâlâ Beşiktaş'ın futbolcusu! Sergen Yalçın, Muçi ile ilgili soruya "Kadroda düşünmüyoruz" diyerek kestirip atıyor. Zaten böyle kestirip ata ata takımda yakında oyuncu kalmayacak."