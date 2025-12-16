Haberler
Beşiktaş ve Ernest Muçi için çarpıcı yorum! “Takımda oyuncu kalmayacak”
Giriş Tarihi: 16.12.2025 07:26
Beşiktaş'tan sezon başında Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın "Biz düşünmüyoruz" diyerek kapıları kapattı. Fatih Tekke ise "Burada rahat etti, güvenlikli alanı var" sözleriyle övgüler yağdırdı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, yıldız futbolcu için dikkat çeken ifadeler kullandı.