Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! "1 dakika bile beklenmemeli"

Son dakika...Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok altında kalan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcular da eleştiriliyor. Bu isimlerin başında ise Pjanic geliyor. Sık sık yaşadığı sakatlığın yanı sıra kötü performansıyla da gündeme gelen Boşnak yıldız için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...