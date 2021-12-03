Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:07Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:07
Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! "1 dakika bile beklenmemeli"
Son dakika...Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden ve Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5'te sıfır çekerek Avrupa defterini kapattı. Siyah-beyazlılarda kötü gidişin sebepleri tartışılırken bazı yıldızlar ise eleştirilerin odağında yer alıyor. Sezon başında büyük umutlarla Barcelona'dan kiralanan Pjanic, hayal kırıklığı yaşatan futbolcuların başında geliyor. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazaları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Boşnak yıldızın performansını değerlendirdi.