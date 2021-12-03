Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! "1 dakika bile beklenmemeli"
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:07

Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! "1 dakika bile beklenmemeli"

Son dakika...Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden ve Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5'te sıfır çekerek Avrupa defterini kapattı. Siyah-beyazlılarda kötü gidişin sebepleri tartışılırken bazı yıldızlar ise eleştirilerin odağında yer alıyor. Sezon başında büyük umutlarla Barcelona'dan kiralanan Pjanic, hayal kırıklığı yaşatan futbolcuların başında geliyor. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazaları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Boşnak yıldızın performansını değerlendirdi.

Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! 1 dakika bile beklenmemeli

Son dakika...Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok altında kalan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcular da eleştiriliyor. Bu isimlerin başında ise Pjanic geliyor. Sık sık yaşadığı sakatlığın yanı sıra kötü performansıyla da gündeme gelen Boşnak yıldız için çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! 1 dakika bile beklenmemeli

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yaşadığı problemler nedeniyle yaz transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Miralem Pjanic'in İspanya'ya döneceği konuşuluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! 1 dakika bile beklenmemeli

Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez'in devre arasında yıldız oyuncuyu geri çağırmaya hazırlandığı İspanyol basınında dillendirilse de bunun gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın onayına bağlı.

Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! 1 dakika bile beklenmemeli

Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyah-beyazlıları ikna etmesi gerekiyor.

Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı sözler! 1 dakika bile beklenmemeli

Katalan ekibinden henüz bu yönde talep gelmediği belirtilirken, Beşiktaş'ın böyle bir durum yaşanması halinde konuyla ilgili değerlendirmesini ancak devre arasında yapabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA