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Haberler Galeri Beşiktaş'tan büyük ters köşe! "Yuvana dön" çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:43

Beşiktaş'tan büyük ters köşe! "Yuvana dön" çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş

Son dakika Beşiktaş haberi: Razvan Lucescu ile görüşmelerini sürdüren, yerli isimler için ise Sergen Yalçın, Nuri Şahin ve Şenol Güneş'i listesinde bulunduran Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'ın eski hocasına "Yuvana dön" çağrısı yaptığı iddiası bomba etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları...

ÇAĞDAŞ HALICI
Beşiktaş’tan büyük ters köşe! Yuvana dön çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş

Son dakika Beşiktaş haberi: Razvan Lucescu ile görüşmelerini sürdüren, yerli isimler için ise Sergen Yalçın, Nuri Şahin ve Şenol Güneş'i listesinde bulunduran Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'ın eski hocasına "Yuvana dön" çağrısı yaptığı iddiası bomba etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş’tan büyük ters köşe! Yuvana dön çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş

Yunan ekibi PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu ile temasta olan Beşiktaş'ın bir yandan da alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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Beşiktaş’tan büyük ters köşe! Yuvana dön çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş

MOURINHO, FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Siyah-Beyazlılar'da ikinci başkan Hüseyin Yücel'in görüştüğü Jose Mourinho, ezeli rakip Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

Beşiktaş’tan büyük ters köşe! Yuvana dön çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş

Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho ile belli maddelerde ortak paydada buluşamamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’tan büyük ters köşe! Yuvana dön çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş

VAN BRONCKHORST SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın daha önce de gündemde olan Giovanni van Bronckhorst ile yeniden temas kurduğu da öne sürüldü.

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