Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
11:43
Beşiktaş'tan büyük ters köşe! "Yuvana dön" çağrısı yapıldı | Ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş
Son dakika Beşiktaş haberi: Razvan Lucescu ile görüşmelerini sürdüren, yerli isimler için ise Sergen Yalçın, Nuri Şahin ve Şenol Güneş'i listesinde bulunduran Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'ın eski hocasına "Yuvana dön" çağrısı yaptığı iddiası bomba etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin detayları...