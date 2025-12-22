Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş’tan transfer bombası! Ayrılık ateşini yaktı
Giriş Tarihi: 22.12.2025 17:54

Beşiktaş'ın kariyerini Premier Lig'de sürdüren yıldız futbolcuya talip olduğu öğrenildi. İngiliz kanat oyuncusunun, kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, sol kanat transferinde rotasını yıldız isme çevirdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta yapılacak takviye konusunda gündeme gelen yıldız futbolcunun, mevcut takımından ayrılmak konusunda kararlı olduğu aktarıldı.

"5-6 TAKVİYE LAZIM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor ile oynanan maçın ardından transfer çalışmalarına dair mesaj vermişti. Sergen Yalçın açıklamasında, "Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım" demişti.

SANCHO BOMBASI

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın kariyerini Aston Villa'da sürdüren Jadon Sancho'yu transfer etmek istediği belirtildi.

Jadon Sancho'nun ara transfer döneminde Aston Villa'dan ayrılmak istediği kaydedildi. İngiliz oyuncunun, sürekli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istediği vurgulandı.

25 yaşındaki sol kanat, kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da bu sezon 13 maça çıktı ve 529 dakika sahada kaldı.

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKACAK

Jadon Sancho'nun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İngiliz kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Watford altyapısında yetişen Jadon Sancho daha sonra Manchester City altyapısı, Borussia Dortmund, Manchester United ve Chelsea'de forma giydi.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için şu ana kadar 111 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli ödendi.

MİLLİ FORMAYLA 3 GOL

Jadon Sancho, İngiltere Milli Takımı'nda 23 mücadelede süre aldı. 25 yaşındaki sol kanat, bu maçlarda 3 gol attı.