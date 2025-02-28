Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
14:08
Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig'den de geçen o yıldızlar...
Futbolda, yetenek, form ve sakatlık gibi önemli faktörler birçok oyuncunun futbol kariyerini belirliyor. Futbol dünyasında her sene yeni yıldızlar sahneye çıkıyor. Football Manager 2007 oyununda o dönemlerde wonderkid adayları olarak belirlenen oyuncular vardı. O dönemin genç yıldızlarının birçoğu parlarken, bazıları da hayal kırıklığı yarattı. İşte, bazılarının yolu Süper Lig'den de geçen o dönemin yıldız adayları...