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Haberler Galeri Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig'den de geçen o yıldızlar...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 14:08

Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig'den de geçen o yıldızlar...

Futbolda, yetenek, form ve sakatlık gibi önemli faktörler birçok oyuncunun futbol kariyerini belirliyor. Futbol dünyasında her sene yeni yıldızlar sahneye çıkıyor. Football Manager 2007 oyununda o dönemlerde wonderkid adayları olarak belirlenen oyuncular vardı. O dönemin genç yıldızlarının birçoğu parlarken, bazıları da hayal kırıklığı yarattı. İşte, bazılarının yolu Süper Lig'den de geçen o dönemin yıldız adayları...

Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig’den de geçen o yıldızlar...

Oyun dünyasının en çok tercih edilen oyunlarından biri olan Football Manager'in 2007 döneminde, futbol dünyasında birçok yıldız adayı oyuncu vardı. O dönemler, oyunun içinde yer alan ve gelecek vaat eden genç yıldız adayları popüler olmuştu.

Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig’den de geçen o yıldızlar...

O oyuncular, kimi dünya çapında bir yıldıza dönüşürken, kimileri sakatlıklar ve kötü kariyer yönetimi nedeniyle kaybolup gitti. İşte 2007 döneminde Wonderkid adayı olarak gösterilen ve bazılarının yolu da Süper Lig'den geçen o yıldızlar...

Not: Oyuncuların 2007'de oynadıkları takımları ve güncel durumları verilmiştir.

ALEXIS SANCHEZ

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Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig’den de geçen o yıldızlar...

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Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig’den de geçen o yıldızlar...

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Bir dönemin wonderkid adayları şu anda ne yapıyor? İşte yolu Süper Lig’den de geçen o yıldızlar...

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