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Boluspor- maçı öncesi stat zemini karla kaplandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Boluspor- maçından önce Atatük Stadı'nın zemini karla kaplandı. Peki maç oynanacak mı? İşte o görüntüler ve son bilgiler...

Giriş Tarihi: 15.01.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 17:28
Boluspor-Galatasaray maçı öncesi stat zemini karla kaplandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün saat 19.50'de Boluspor- maçının oynanacağı Atatürk Stadı karla kaplandı.

Boluspor-Galatasaray maçı öncesi stat zemini karla kaplandı

'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

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Boluspor-Galatasaray maçı öncesi stat zemini karla kaplandı

Kar yağışı aralıksız sürerken, saat 19.50'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile maçının oynanacağı Atatürk Stadyumu da karla kaplandı.

Boluspor-Galatasaray maçı öncesi stat zemini karla kaplandı

TFF yetkilileri stadyumun zemininde inceleme yaparken, meteorlojiden alınan bilgiye göre kar yağışının şiddetli şekilde süreceği öğrenildi.

Boluspor-Galatasaray maçı öncesi stat zemini karla kaplandı

Maçın iptal olup olmayacağına saat 18.00-19.00 gibi karar verileceği belirtildi.

Boluspor-Galatasaray maçı öncesi stat zemini karla kaplandı
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Boluspor-Galatasaray maçı öncesi stat zemini karla kaplandı
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