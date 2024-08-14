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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:31

Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!

Günün önemli karşılaşmaları sporseverlerin gündeminde. 14 Ağustos 2024 maç takvimine göre UEFA Süper Kupa finalinde bugün Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya gelecek. Arda Güler'in forma şansı bulup bulmayacağı merak edilen karşılaşma için maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi ile Real Madrid ve Atalanta maçının detayları!

Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!

Bugünkü maçlar mercek altına alındı. Günün maçlarında UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu, Suudi Arabistan Süper kupa yarı finali ve İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçları gerçekleşecek. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 14 Ağustos Çarşamba günün maç takvimi!

Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Atalanta, UEFA Süper Kupa için karşı karşıya geliyor.

Real Madrid - Atalanta maçı, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Dev mücadele Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

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Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!

14 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA SÜPER KUPA

22:00 Real Madrid - Atalanta (TRT 1)

Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!

UEFA AVRUPA LİGİ - 3. ELEME TURU

19:00 Rigas Skola - UE Santa Coloma

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - 3. ELEME TURU

17:00 FC Astana - Corvinul Hunedoara

19:00 MOL Fehervar - Omonia Nicosia

Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!

SUUDİ ARABİSTAN - SÜPER KUPA YARI FİNAL

19:15 Al Taawon - Al Nassr (S Sport Plus)

İNGİLTERE - LİG KUPASI 1.TUR

21:45 Hull City - Sheffield Wednesday

21:45 Plymouth Argyle - Cheltenham Town

22:00 Leeds United - Middlesbrough

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