Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
12:31
Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!
Günün önemli karşılaşmaları sporseverlerin gündeminde. 14 Ağustos 2024 maç takvimine göre UEFA Süper Kupa finalinde bugün Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya gelecek. Arda Güler'in forma şansı bulup bulmayacağı merak edilen karşılaşma için maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi ile Real Madrid ve Atalanta maçının detayları!