Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi belli oldu!

Bugünkü maçlar mercek altına alındı. Günün maçlarında UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu, Suudi Arabistan Süper kupa yarı finali ve İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçları gerçekleşecek. Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 14 Ağustos Çarşamba günün maç takvimi!